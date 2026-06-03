Quelle IA pour les sciences humaines et sociales ? (ENS Paris)

Dans le champ des sciences humaines et sociales, la montée en puissance de l’Intelligence artificielle, et notamment de l’IA générative, interroge les usages et pratiques en termes d’enseignement et de recherche. Face à ce qui apparaît comme une nouvelle révolution numérique, qui vient bousculer les traditionnelles humanités numériques, et faisant le constat d’un manque de formation corrélé à une abondance d’informations, il est apparu nécessaire d’organiser une journée d’étude consacrée aux usages de l’Intelligence artificielle en sciences humaines et sociales (littérature, philosophie, sociologie, histoire, histoire des sciences, histoire de l’art, …), à destination des chercheurs, des étudiants et, plus largement, du public intéressé par ces différents domaines et leurs interactions avec les nouvelles technologies du numérique.

L’objectif de cette journée est donc de favoriser les échanges, en permettant le dialogue entre spécialistes de ces questions et un auditoire en recherche, sinon de réponses, du moins de pistes de réflexions renouvelées dans son rapport personnel à l’Intelligence artificielle.

Journée organisée par l’Observatoire des Humanités numériques de l’École normale supérieure et l’Institut des Textes et manuscrits modernes (ITEM/CNRS-ENS)

Comité d’organisation :

Léa Saint-Raymond (ENS-PSL), Jeremy Pedrazzi (ITEM/CNRS-ENS) et Jean-Sébastien Macke (ITEM/CNRS-ENS)

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Programme

Matin

9h30 : Introduction – Léa Saint-Raymond (ENS-PSL), Jeremy Pedrazzi (ITEM/CNRS-ENS), Jean-Sébastien Macke (ITEM/CNRS-ENS) et Laurent Daudet (ENS)

9h45 : « IA, Ange ou Démon ? » – Laurence Devillers (Sorbonne-Université/LISN-CNRS-Paris-Saclay), modérée par Laurent Daudet (ENS)

10h30 : Pause

Modération : Léa Saint-Raymond

10h45 : « L’IA générative, outil ou problème ? » – Daniel Andler (Sorbonne Université & ENS)

11h15 : « Heurs et malheurs des IA génératives » – Jean-Marie Schaeffer (CNRS et EHESS)

11h45 : Discussion

12h15 : « Les grands modèles de langue (LLM) pour l’analyse de textes : annotation, entités, sentiments » – Thomas Ben Yazza (PSL)

13h : Déjeuner

Après-midi



Modération : Jean-Sébastien Macke

14h : « L’auteur sous suspicion : écrire à l’ère de l’IA » – Stéphanie Parmentier (Aix-Marseille Université, IMSIC)

14h30 : « Complicités créatives et distance critique avec les IA au lycée » – Françoise Cahen (CNRS, THALIM)

15h : « IA, Humanités numériques et critique génétique » – Farès Fadili (ITEM/CNRS-ENS)

15h30 : Discussion

16h : Pause

Modération : Jeremy Pedrazzi

16h15 : « IA et édition scientifique » – Poupak Raffi Nejad (CNRS) et Raphaëlle Chossenot (CNRS)

17h : « Les grands modèles de langue (LLM) : l’opacité tue la science » – Dominique Boullier (Sciences Po)

17h45 : Discussion

18h : Fin de la journée

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Contacts :

lea.saint-raymond@ens.psl.eu

jeremy.pedrazzi@cnrs.fr

jean-sebastien.macke@cnrs.fr

Sites de références :

https://odhn.ens.psl.eu/evenements/quelle-ia-pour-les-sciences-humaines-et-sociales

https://www.item.ens.fr/quelle-ia-pour-les-sciences-humaines-et-sociales/