La factualidad en los relatos de viaje (Paris & en ligne)

Journées d'étude La factualidad en los relatos de viaje - 4º séance du séminaire MIPET, Mobilités, Identités, Patrimoine à l'Ère Touristique

La quatrième séance du Séminaire permanent Mobilités, Identités et Patrimoine à l’Ère Touristique se tiendra le mercredi 10 juin prochain à Paris, au Collège d’Espagne (Boulevard Jourdan, Cité universitaire), à 12h30.

Nous inaugurerons à cette occasion une nouvelle saison du séminaire consacrée aux résistances au tourisme dans une perspective historique.

Antoni Vives Riera (Universitat de Barcelona) présentera une communication intitulée « George Sand en Mallorca: hostilidad campesina y relato colonial en los primeros encuentros turísticos a mediados del siglo XIX ».

Cette séance viendra clore deux journées d’étude organisées dans le cadre du projet de recherche I+D+i du CSIC Factualidad y familias textuales en los relatos de viaje españoles contemporáneos. Découvrir sur Fabula le détail du programme…

Les communications pourront être suivies en ligne.

Pour le 9 juin :

https://us06web.zoom.us/j/87595579363?pwd=uf2z7aAd5u5pGMz6boabNtZiibrev8.1

Pour le 10 juin (journée d’étude et séminaire) :

https://us06web.zoom.us/j/85009450232?pwd=o7GADEG1D9WgbzlVDNZKose9XjFyst.1