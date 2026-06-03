Scènes arabes en festivals. Enjeux de la circulation des oeuvres et des artistes arabes dans les festivals internationaux (Europe/SWANA) (Lyon)

Colloque international

Scènes arabes en festivals

Enjeux de la circulation des œuvres et des artistes arabes dans les festivals internationaux (Europe/SWANA)

Dans le cadre d'une présence croissante des artistes arabes dans les festivals de théâtre européens et d'événements centrés sur la création scénique arabe contemporaine aussi bien en Europe que dans la région SWANA, ce colloque international propose d'interroger les circulations des artistes, des œuvres et des représentations au sein de ces nouveaux réseaux. Mêlant universitaires internationaux issu·es de plusieurs disciplines et des professionnel·les du spectacle vivant, le colloque propose des approches aussi bien socio-économique qu'esthétique pour étudier cette présence arabe dans le champ festivalier du spectacle vivant.

Ce colloque est organisé avec le soutien de l'APPI 2025 (Appel à Projets Pluridisciplinaire Interne) de l'Université Lumière Lyon 2, du laboratoire Passages Arts & Littératures XX-XXI, du laboratoire Artes (Université Bordeaux-Montaigne) et de la Saison Méditerranée 2026.

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PROGRAMME

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JOUR 1 – Mardi 16 juin

Université Lumière Lyon 2, Lyon 7ème arrondissement (Salle Léonie Villard, Palais Hirsch)

9h30 : Accueil des participant·es

10h-10h30 : Mot d’ouverture et introduction (Astrid Chabrat-Kajdan, Pauline Donizeau, Omar Fertat)

10h30-12h15 : Panel 1 - Du festival au paysage festivalier dans la région SWANA (modération : Annamaria Bianco)

Mahfoudh Kecili (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : « La place de l’artiste et de son œuvre lorsque le village devient scène : le festival Raconte-Arts comme étude de cas »

Marianne Noujaim (Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban) : « Le Festival International de Baalbeck et la naissance du théâtre moderne libanais : une maïeutique ambiguë »

Safa Gharsalli (Université d’Évry Paris-Saclay) : « Les festivals du monodrame dans le monde arabe : dispositifs festivaliers, esthétiques et enjeux institutionnels

13h45-15h : Panel 2 - Les festivals en Irak (modération : Marianne Noujaim)

Antonio Pacifico (Université Jean-Moulin Lyon et Università di Napoli “L’Orientale”, Italie) : « La (re)naissance des festivals internationaux en Irak : cartographie d’un champ théâtral en recomposition festivals irakiens »

Muhamad Sef (chercheur indépendant et critique France/Irak) : « Les esthétiques du théâtre irakien post-2003 via le prisme des festivals nationaux : entre chaos, mémoire et expérimentation scénique »

15h15-17h : Panel 3 - Les festivals aux échelles du Maroc (modération : Omar Fertat)

Mahmoud Chahdi (ISADAC, Rabat, Maroc) : « Le festival national du théâtre au Maroc : enjeux et identités »

Zohra Makach (FITUA et Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc) : « Le Festival International du Théâtre Universitaire d’Agadir (FITUA) : un laboratoire de création, de formation et de circulation artistiques »

Tarik Ribh (ISADAC, Rabat, Maroc) : « Les festivals de théâtre de rue au Maroc : des outils au service de la dynamique durable des arts de rue »





17h-18h : Entretien - Jurys et prix : interroger les mécanismes de valorisation des festivals gouvernementaux (modération : Astrid Chabrat-Kajdan et Pauline Donizeau)

Avec Mahmoud Chahdi, Omar Fertat, Muhamad Sef, Nizar Saidi (metteur en scène et dramaturge, Tunisie)



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JOUR 2 – Mercredi 17 juin

Les SUBS – Lieu vivant d’expériences artistiques, Lyon 1er arrondissement (salle La Boulangerie)

9h : Accueil des participant·es

9h15 : Mot de Charlotte Clary pour la Saison Méditerranée 2026

9h30-10h45 : Panel 4 - Les artistes arabes dans les festivals européens, perspective historique et critique (modération : Antonio Pacifico)

Omar Fertat (Université Bordeaux-Montaigne) : « Mise en perspectives historiques de la présence des artistes arabes dans les festivals en France »

Astrid Chabrat-Kajdan (Université Grenoble-Alpes & Université Lumière Lyon 2) et Pauline Donizeau (Université Lumière Lyon 2) : « Les festivals internationaux à l’épreuve de l’actualité politique : manifestations de la Question de Palestine depuis le 7 octobre 2023 »





11h-12h : Table ronde - Les festivals dans l’Égypte post-révolution (modération : Pauline Donizeau)

Avec Delphine Blondet et Charlotte Clary (opératrices culturelles, Égypte/France)

13h30-15h15 : Table ronde - Produire et programmer des artistes arabes dans les festivals européens (modération : Astrid Chabrat-Kajdan, Annamaria Bianco ; traduction : Antonio Pacifico)

Avec Alia Alzougbi (Directrice artistique, Festival Shubbak, Londres), Charlotte Clary (Saison Méditerranée / Les Rencontres à l’Échelle, Marseille), Tina Hollard (Direction, Festival Sens Interdits, Lyon)

15h30-17h15 : Table ronde - De la controverse de la « Langue arabe » à Avignon 2025 aux (contre-)modèles programmatiques (modération : Astrid Chabrat-Kajdan, Pauline Donizeau & Omar Fertat ; traduction : Antonio Pacifico)