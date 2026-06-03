M. Muscat, Paris, capitale du roman. Raconter la ville au XVIIIe siècle

Morgane Muscat

Paris, capitale du roman. Raconter la ville au XVIIIe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. « L'Europe des Lumières », n° 97, 2026.

Présentation :

Cette étude explore la représentation de Paris dans le roman du XVIIIe siècle, de Furetière à Rétif de la Bretonne, révélant la ville non comme un simple décor de convention, mais en tant qu’élément structurant qui agit comme cadre axiologique et topographique mais aussi comme ressource poétique.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406199564 - au prix de 110 euros