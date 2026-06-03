J. Olschewski, Aux sources intertextuelles du Voyage au centre de la terre de Jules Verne.

Jens Olschewski

Aux sources intertextuelles du Voyage au centre de la terre de Jules Verne

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 153, 2026.

Présentation :

Cette étude analyse le roman Voyage au centre de la terre de Jules Verne pour en dégager la conception intertextuelle, qui va de pair avec son sujet, la Terre et ses couches géologiques cachées. Ainsi, le livre découvre les couches intertextuelles du roman et en démontre les procédés littéraires.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406186861 - au prix de 118 euros