La Lettre clandestine 2026, n° 34 : "La littérature philosophique clandestine, ses éditeurs et ses éditions" (P.-Fr. Moreau et M. S. Seguin, dir.)

La Lettre clandestine 2026, n° 34. La littérature philosophique clandestine, ses éditeurs et ses éditions

Sous la direction de Pierre-François Moreau et Maria Susana Seguin

La Lettre clandestine réunit des recherches sur les manuscrits philosophiques clandestins des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont fourni aux philosophes des Lumières une grande partie de leurs idées et de leur culture.

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