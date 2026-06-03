La Lettre clandestine 2026, n° 34 : "La littérature philosophique clandestine, ses éditeurs et ses éditions" (P.-Fr. Moreau et M. S. Seguin, dir.)
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
La Lettre clandestine 2026, n° 34. La littérature philosophique clandestine, ses éditeurs et ses éditions
Sous la direction de Pierre-François Moreau et Maria Susana Seguin
La Lettre clandestine réunit des recherches sur les manuscrits philosophiques clandestins des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont fourni aux philosophes des Lumières une grande partie de leurs idées et de leur culture.