Jacqueline Estran et Min Sook Wang-Le (dir.), Pionnières oubliées. Invisibilisation et instrumentalisation des femmes en Asie

Collectif

Pionnières oubliées. Invisibilisation et instrumentalisation des femmes en Asie

Sous la direction de Jacqueline Estran et Min Sook Wang-Le

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 68, 2026.

Présentation :

L’émergence des femmes dans la sphère publique en Asie de l’Est a été suivie par des processus d’invisibilisation et d’instrumentalisation qu’il s’agit de déconstruire pour rendre justice à ces pionnières qui ont été particulièrement actives dans les domaines littéraire, journalistique et artistique.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406190950 - au prix de 89 euros