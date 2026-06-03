Jacqueline Estran et Min Sook Wang-Le (dir.), Pionnières oubliées. Invisibilisation et instrumentalisation des femmes en Asie
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Collectif
Pionnières oubliées. Invisibilisation et instrumentalisation des femmes en Asie
Sous la direction de Jacqueline Estran et Min Sook Wang-Le
Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 68, 2026.
Présentation :
L’émergence des femmes dans la sphère publique en Asie de l’Est a été suivie par des processus d’invisibilisation et d’instrumentalisation qu’il s’agit de déconstruire pour rendre justice à ces pionnières qui ont été particulièrement actives dans les domaines littéraire, journalistique et artistique.
Existe également en version reliée - EAN 9782406190950 - au prix de 89 euros