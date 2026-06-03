S. Léon, Paradis perdus. Une étude comparée littérature-musique

Sarah Léon

Paradis perdus. Une étude comparée littérature-musique

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n°141, 2026.

Présentation :

Ce travail comparatiste met en regard des œuvres littéraires (Nelly Sachs, Philippe Jaccottet, Pascal Quignard) et musicales (Philippe Hersant, Olivier Greif) autour des notions croisées de l’expérience de la perte et du travail de la mémoire.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406201007 - au prix de 108 euros