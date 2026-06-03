J.-P. Cavaillé et J.-Fr. Courouau (dir.), Marcelle Delpastre. Une femme-monde

Collectif

Marcelle Delpastre. Une femme-monde

Sous la direction de Jean-Pierre Cavaillé et Jean-François Courouau

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études et textes occitans », n° 10, 2026.

Présentation :

Le volume est consacré à une relecture de l’œuvre, rédigée en français et en occitan, de l’écrivaine Marcelle Delpastre (1925-1998). Les études portent sur la contribution de Delpastre à la littérature occitane et à l’ethnographie ainsi que sur son rapport à la terre. Des témoignages d’artistes contemporains rendent compte de l’actualité de cette œuvre inclassable.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406201335 - au prix de 89 euros