Albert Samain, Oeuvres poétiques complètes, éd. Chr. Carrère (rééd.)

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Christophe Carrère)
Cette édition critique rassemble pour la première fois les oeuvres poétiques d’Albert
Samain et permet de découvrir de nombreux inédits du poète néoclassique, cofondateur
du Mercure de France. Elle offre des perspectives de lecture renouvelées en confrontant
le texte aux variantes et aux oeuvres qui l’ont inspiré.
This critical edition brings together, for the first time, the poetic works of Albert Samain,
uncovering many previously unpublished texts by the neoclassical poet and cofounder of the
Mercure de France. By comparing the poems with their variants and sources of inspiration,
it offers fresh perspectives for reading his work.