Albert Samain, Oeuvres poétiques complètes, éd. Chr. Carrère (rééd.)

Cette édition critique rassemble pour la première fois les oeuvres poétiques d’Albert

Samain et permet de découvrir de nombreux inédits du poète néoclassique, cofondateur

du Mercure de France. Elle offre des perspectives de lecture renouvelées en confrontant

le texte aux variantes et aux oeuvres qui l’ont inspiré.

This critical edition brings together, for the first time, the poetic works of Albert Samain,

uncovering many previously unpublished texts by the neoclassical poet and cofounder of the

Mercure de France. By comparing the poems with their variants and sources of inspiration,

it offers fresh perspectives for reading his work.