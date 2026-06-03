Chateaubriand, Œuvres complètes. XXII. Mélanges et Poésies. Moïse (Ph. Antoine et H. Rossi, éd.)

Le volume XXII des Œuvres complètes que Chateaubriand publie chez Ladvocat entre 1826 et 1831 se présente d’une manière très particulière : il est remarquable par son hétérogénéité. Cette livraison regroupe deux tomes parus à des dates éloignées l’une de l’autre : le premier, qui porte le titre de Mélanges et Poésies, est publié en juin 1828, le second, intitulé Moïse, au printemps de 1831. On trouvera dans la présente édition la Lettre sur l’art du dessin dans les paysages ; la traduction de trois poèmes des Galic Antiquities de John Smith, imitation des poésies d’Ossian/Macpherson ; Les Quatre Stuart, essai historique écrit peu de temps avant l’édition de 1828 ; les Pensées, Réflexions et Maximes qui sont puisées dans des écrits antérieurs. Ces trois ensembles connaissent là leur première publication. Il en va autrement de la dernière partie de ce tome premier : les Poésies qui la composent ont, pour certaines, été déjà publiées, d’autres non. Quant à Moïse, il s’agit de la première édition de la tragédie biblique que Chateaubriand compose depuis 1811, qui a failli connaître les honneurs de la scène en 1828, et ne sera finalement représentée qu’en 1834.

Philippe Antoine, professeur émérite de littérature française à l’Université Clermont Auvergne, consacre l’essentiel de ses travaux à l’œuvre de Chateaubriand et aux récits de voyage (XIXe-XXIe siècles).

Henri Rossi, maître de conférences HDR à l’Université de Picardie Jules Verne, a travaillé sur les mémoires écrits pendant et après la Révolution, en particulier les mémoires féminins, sur les récits de voyage de Chateaubriand, le théâtre de vaudeville et l’opéra historique au XIXe siècle.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782745365187. 77 EUR