José-Maria de Heredia, Correspondance. Tome III. Les Années de maturité, 1877-1893. (Y. Mortelette, éd.)

La correspondance de José-Maria de Heredia fait découvrir l’œuvre en prose du poète des Trophées. Presque entièrement inédite, elle compte plus de 1 600 lettres envoyées à plus de deux cents destinataires. Très littéraire, elle fait entendre une voix et un style. Elle offre une mine de renseignements sur la personnalité de l’écrivain, la genèse de ses poèmes et la vie littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle.

Ce troisième tome comporte 600 lettres adressées à 145 destinataires entre 1877 et 1893. Au cours de cette période de maturité, Heredia publie les deux livres qui feront sa gloire : les quatre tomes de sa monumentale traduction de la Véridique Histoire de la conquête de la Nouvelle-Espagne du conquistador Bernal Diaz (1877-1887) et son unique recueil de vers Les Trophées (1893), dont le succès sera retentissant. Sa correspondance se fait l’écho de la naissance et de la réception de ces deux œuvres. Elle révèle les principes de sa poétique et ses opinions sur les ouvrages de ses confrères. Elle montre comment Heredia est devenu une personnalité centrale du monde littéraire parisien des débuts de la Troisième République, en permettant de reconstituer les puissants et complexes réseaux de sociabilité auxquels il appartenait.

Yann Mortelette est professeur de littérature française à l’Université de Brest. Spécialiste du Parnasse, il est l’auteur d’ouvrages de référence sur ce mouvement et ses poètes. Il poursuit chez Honoré Champion l’édition en cinq tomes de la correspondance de José-Maria de Heredia.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782745366009. 60 EUR