Chr. Reig, Régis Jauffret : les sens de la fiction

Régis Jauffret s’est imposé comme une voix majeure de la littérature contemporaine française. Des Microfictions aux récits hybrides de la « réalité augmentée », son œuvre prolifique et dérangeante interroge à la fois les mutations profondes de notre société et les potentialités de la fiction. Cette monographie, par son approche interdisciplinaire, s’efforce de ressaisir les enjeux sociaux et esthétiques d’une œuvre qui ne cesse de redéfinir les frontières du romanesque.

Christophe Reig, Maître de conférences HDR à l’Université de Perpignan Via Domitia et membre associé de Thalim (CNRS / Sorbonne Nouvelle / ENS), est spécialiste de littérature française des XXe et XXIe siècles.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782745365927. 50 EUR