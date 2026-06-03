Kerstin Maria Pahl & Julien Puget (dir.), Citizens of the Enlightenment. Citoyens des Lumières

Citizens of the Enlightenment explores the legal, spatial, and cultural elements that shaped citizenship in eighteenth-century Europe. The authors chart the multimodal construction of the citizen as it emerges in relation to the city, understood as both a real and an imagined space, which was believed to not just accommodate citizens but shape their selfunderstanding as such. At the book’s centre are the explicit and implicit norms, standards, codes, habits, and obligations that European citizens of the Enlightenment had to navigate, but which they were able to influence in turn. First presented at the International Seminar for Early-Career Scholars, hosted by the Université du Québec à Montréal in 2017, Citizens of the Enlightenment shows how citizenship was not just a legal category, but also a lived experience and thus intertwined with the visual, verbal, and material environment eighteenth-century Europeans encountered in the city.

Citoyens des Lumières explore les dimensions juridiques, spatiales et culturelles qui ont façonné la citoyenneté dans l’Europe du XVIIIe siècle. Les auteurs retracent la construction plurielle du citoyen, qui émerge en relation avec la ville, perçue à la fois comme un espace réel et imaginaire. Cette ville n’était pas seulement un lieu d’accueil pour les citoyens, mais aussi un cadre qui influençait leur propre compréhension d’eux-mêmes. Cette recherche explore les normes explicites et implicites, les standards, les codes, les habitudes et les obligations avec lesquels les citoyens européens des Lumières ont dû composer, mais qu’ils ont été en mesure d’influencer en retour. Initialement présenté lors du Séminaire international des jeunes dix-huitièmistes, organisé par l’Université du Québec à Montréal en 2017, Citoyens des Lumières démontre que la citoyenneté ne se réduisait pas à une simple catégorie juridique. Elle constituait également une expérience vécue, intimement liée à l’environnement visuel, verbal et matériel que les Européens du XVIIIe siècle rencontraient dans la ville.

L’ouvrage rassemble les contributions de Ilhem Belkahla, Julie Doyon, Vincent Fontana, Alison Leigh, Marco Menin, Trung Thien Kim Nguyen, Kerstin Maria Pahl, Julien Puget, Nigel Ritchie, Theresa Schön et Adrien Wyssbrod.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

—

Version PDF : e-EAN 9782745365262. 42 EUR