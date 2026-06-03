Wilhelm von Humboldt, Les Basques, ou Remarques durant un voyage à travers la Biscaye et le Pays basque français au printemps de l'année 1801 (C. Trautmann-Waller, éd.)

Après la découverte du Pays Basque lors d’un voyage à travers la France et l’Espagne en 1799 et 1800, Wilhelm von Humboldt décide d’y retourner l’année suivante pour un deuxième séjour plus exploratoire, afin d’étudier la région et ses habitants sous tous les angles. Alors que ses premiers travaux consacrés à des langues ou des cultures étrangères concernaient majoritairement la Grèce antique, connue uniquement à travers les livres, il cherche cette fois-ci à mettre en relation, sur le terrain, géographie et histoire, constitutions politiques, mœurs, pratiques linguistiques et artistiques. Le récit de ce voyage a été considéré comme un jalon important dans le développement de l’anthropologie humboldtienne. Cette étude d’une « tribu », d’un « peuple » ou d’un « caractère national », pour reprendre des notions mobilisées par Humboldt, permet tout particulièrement de réfléchir à l’anthropologie culturelle dans sa relation à l’histoire, à la philosophie politique et à l’esthétique.

Céline Trautmann-Waller est directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études (Section des sciences historiques et philologiques). Ses recherches portent sur l’histoire et l’anthropologie du monde germanique et plus particulièrement sur les arts appliqués.

Extrait de l'introduction…

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Version PDF : e-EAN 9782745367013. 16 EUR