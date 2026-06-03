M. Gally et M.-Cl. Hubert, L'Empreinte médiévale dans le théâtre moderne en France. XXe-XXIe siècles

À la rareté des mises en scène d’un répertoire proprement médiéval répond le nombre important de pièces, de la fin du XIXe siècle aux premières années du XXIe siècle, qui, d’une manière directe ou allusive, entretiennent un rapport avec le Moyen Âge. Cet ensemble constitue l’objet de ce livre.

Car le « Moyen Âge » possède, au sein de la modernité, une plasticité apte à s’adapter aux intentions artistiques et idéologiques aussi opposées que celles d’un Claudel, d’un Copeau ou d’un Jan Fabre, d’un Ghelderode ou d’un Laurent Gaudé, d’un Cocteau ou d’un Dario Fo. La référence médiévale permet les options dramaturgiques et scéniques les plus variées. Celle-ci semble, en effet, une matière qui circule de l’effet de vérité historique à l’anachronisme assumé, de la beauté à la laideur, du hiératique au grotesque, du mystique à la farce. Ce « Moyen Âge » est moins un temps saisi dans sa réalité concrète que fantasmé.

Cet essai propose d’analyser non seulement les choix scéniques et artistiques que prend ce que l’on appellera la figuration médiévale mais encore les modalités de ce choix (personnages médiévaux, figures légendaires, événements historiques) chez tel ou tel dramaturge, le contexte dans lequel le spectacle s’élabore et se produit (choix personnel, commande, festival, commémoration religieuse ou laïque…).

Enfin, le point de vue « médiéval » permet aussi de parcourir en pointillé l’histoire, moderne et contemporaine, des formes théâtrales, de l’esthétique scénique, de leur sens, sujet qui n’a pas été traité dans son ensemble, contrairement à ce qui a été fait pour le cinéma. C’est le pari de cette étude à deux mains.

Michèle Gally, spécialiste de littérature médiévale, travaille aussi sur les relations entre médiévalité et modernité. Elle est l’auteur de plusieurs essais dans l’un et l’autre de ces domaines.

Marie-Claude Hubert est spécialiste du théâtre des XXe et XXIe siècles, notamment de Beckett, de Genet, de Ionesco dont elle a édité les œuvres.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782745364869. 32 EUR