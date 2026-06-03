La réception de la Grèce ancienne en Europe par le dialogue entre textes et images dans et hors du livre (XIVe-XVIe siècle)(Caen)

La réception de la Grèce ancienne en Europe par le dialogue entre textes et images dans et hors du livre (xive-xvie siècle)

Colloque international - ERC AGRELITA

17-19 juin 2026 à l’Université de Caen Normandie

Organisation : Catherine Gaullier-Bougassas, Julie Labregère, Giulia Parma, Adrian Faure et Lorène Bellanger

Mercredi 17 juin

14h15 : introduction (Catherine Gaullier-Bougassas)

Session 1 : Représenter le texte, faire parler l’image dans l’espace du manuscrit

14h30-15h : Sarah Kay (Université de New York), « Le dit de la Fonteinne amoureuse : Œuvre de Morpheüs, ouvrage de Machaut, travail de copiste »

15h-15h30 : Julie Labregère (UMR CRAHAM, UNICAEN), « Lettres cadelées et mythes grecs dans le manuscrit du Livre du Cœur d’amour épris de la BnF fr. 24399 : un scribe imagier ? »

15h30-16h : Rebecca Dixon (Université de Liverpool), « Entre familiarisation et historicisation : visualiser la Grèce antique dans l’Histoire de Jason »

Session 2 : L’image et sa mémoire textuelle

16h-16h30 : Bernard Vouilloux (UR CELLF, Sorbonne Université), « Six figurations de la métamorphose de Daphné (xve-xvie siècle) au prisme du Bilderatlas d’Aby Warburg »

16h30-17h : Meggy S. Chaidron (UCLouvain), « La réception controversée de la statue de Zeus de Phidias dans les Anciens Pays-Bas au xviᵉ siècle »

Jeudi 18 juin

Session 3 : L’histoire de Troie en image

9h30-10h : Chen Cui (Université de Lausanne et Université d’Oslo), « Seeing Greece Within the Codex: Ekphrasis, Enargeia, and Cognition in John Lydgate’s Troy Book »

10h-10h30 : Marta Francia (UR LISAA, Université Gustave Eiffel), « Grecs et Troyens en regard : figuration, opposition et identités au xvie siècle »

Session 4 : Mettre en texte l’image et ses enjeux politiques

11h-11h30 : Tania Lévy (UR CRBC, Université de Bretagne Occidentale), « Dans la rue, dans le livre : motifs iconographiques et textes inspirés de la Grèce antique dans les entrées royales et solennelles en France (xve-xvie siècles) »

11h30-12h : John Nassichuk (Université Western Ontario), « Les Trois Grâces de Germain Pilon et la poésie des Célestins de Paris au xvie siècle »

12h-12h30 : Emma Cavell (University College London), « La fondation d’Albion dans le manuscrit enluminé des Grantz Geanz de Jean de Waurin (xve siècle) »

Session 5 : Héroïnes mythologiques entre texte et image

14h30-15h : Nicolas Oget (Académie de Versailles), « Les enseignements des Héroïdes. Réception, appropriation et réinterprétation du texte d’Ovide à la cour de Louise de Savoie »

15h-15h30 : Margot Croubels (Université de Genève), « Le Champion des Dames de Martin le Franc : la réception iconographique de la Grèce antique »

15h30-16h : Valérie Auclair (UR CFR/ACP - Analyse Comparée des Pouvoirs, Université Gustave Eiffel), « L’invention de la Grèce ancienne dans l’Histoire de la reine Artémise de Nicolas Houel, apothicaire parisien du xvie siècle »

Session 6 : Le pinceau et la plume : l’art du portrait

16h30-17h : Lindsay Reid (Université de Galway), « Intermedial Lament and Mythological Allusion in Gheeraerts’s Portrait of an Unknown Woman »

17h-17h30 : Émilie Séris (UR Rome et ses renaissances, Sorbonne Université), « La représentation de la médecine et de la philosophie grecques dans les Icones veterum aliquot, ac recentiorum medicorum et philosophorum de Johannes Sambucus (1574) »

Vendredi 19 juin

Session 7 : À la fois textes et images : emblèmes et hiéroglyphes

9h45-10h15 : Mino Gabriele (Université d’Udine), « Festina tarde: parole/immagini per comprendere l’origine e il significato del Sogno di Polifilo »

10h15-10h45 : Thomas Penguilly (UR Plurielles, Université Bordeaux Montaigne), « Le grec dans et hors du texte dans les Emblèmes d’Alciat : référentialité, réflexivité, réactualisation »

Session 8 : Représentations de monuments et d’œuvres d’art grecs

11h15-11h45 : Thodoris Koutsogiannis (Université d’Athènes – Collection d’art du Parlement grec), « The depiction of Athens during the Renaissance (15th-16th cent.) in manuscripts and printed books »

11h45-12h15 : Edith Karagiannis (UR CARRA, Université de Strasbourg), « Images et textes grecs dans l’œuvre du cosmographe André Thevet (1516-1592) : archéologie, humanisme et voyage »

Session 9 : Héros grecs dans les images hors du livre

14h30-15h : Carmen Decu Teodorescu (Galerie-Maison d’Édition La Maïeutique), « Aux origines de la tenture de la Guerre de Troie : textes, images et pratiques d’atelier »

15h-15h30 : Adrian Faure (UMR CRAHAM, UNICAEN), « L’Hercule gaulois : dialogue et polémique autour d’une image textuelle et figurée dans la première moitié du xvie siècle »

Fin du colloque : 16h