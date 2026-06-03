Cicéron, philosophe de la nature ? Le statut de la physique dans la philosophie cicéronienne (ENS de Lyon)

Dans le prologue du second livre du De diuinatione, écrit après la mort de César, Cicéron, interrompant la discussion in utramque partem sur la divination engagée avec son frère Quintus, recense l’ensemble de ses écrits philosophiques. Véritable « catalogue raisonné » (Schofield 1986) de son œuvre, cet extrait semble livrer des clés de compréhension de l’ensemble du programme philosophique de Cicéron. En ce sens, l’ordre dans lequel il présente les différents ouvrages a suscité de nombreuses questions (par exemple, Grilli 1971). Si l’ordre n’est pas strictement chronologique, puisque le De republica, pourtant entamé dès l’année 54, n’est pas présenté en premier, il semble pouvoir être considéré comme programmatique, dans la mesure où il donne sens à l’ensemble de son œuvre philosophique. Cicéron y présente ses ouvrages par groupes et associe notamment le De natura deorum, le De diuinatione et le De fato, encore à l’état de projet au moment de l’écriture du prologue :

"Après avoir exposé ces matières, j’ai achevé trois livres Sur la nature des dieux, qui contiennent l’ensemble de la question (toti huic quaestioni). Pour qu’elle soit traitée de façon vraiment complète et dans toute son étendue, j’ai commencé à écrire ces livres Sur la divination ; si, comme c’est mon intention, j’y adjoins un traité Du destin, j’aurai largement satisfait à toute cette question" (Cicéron, Diu. II, 3. Trad. J.-F. Guillaumont).

Si l’on suit la tripartition bien connue de la philosophie ancienne (Hadot 1979), ces trois ouvrages appartiennent au domaine de la physique, c’est-à-dire à l’étude de la φύσις, qui désigne, selon l’acception élargie par les stoïciens, l’étude de l’univers et des dieux (voir par exemple, DL, VII, 138). Mais on peut s’étonner que, selon la présentation cicéronienne, la physique se limite à la question des dieux et du destin. Cicéron ne nomme d’ailleurs pas plus précisément cette quaestio et il semble nécessaire d’examiner le vocabulaire employé pour traiter de physique. Il peut parler de natura, mais aussi de physica (notamment dans Ac. I, 25), terme qui réapparaît régulièrement dans les philosophica. Ce terme recoupe-t-il aussi l’étude de la nature, des astres, de la place qu’occupe l’être humain dans le monde ? Cette thématique fait-elle partie du programme philosophique de l’Arpinate ?

Programme

Jeudi 25 juin 2026

9h : accueil des participant.es

9h15 : ouverture du colloque

Panel 1 – Le statut de la physique dans le projet cicéronien d’une philosophie romaine

Modératrice : Jeanne Ravaute (ENS de Lyon)

9h30-10h30 – Caroline Bishop (Texas Tech University) : « The Timaeus and Cicero's Abandoned Dialogue on Physics »

10h30-11h – Lorenzo Iuliano (Durham University) « The Universe in a Sack: The Satirical Use of the Four Elements in Cicero’s Pro Roscio Amerino »

pause

11h30-12h – Valerio Ricciardi (University of Bologna) : « Cicero on the Value of Natural Philosophy »

12h-12h30 – Zied Smat (Université Tunis El Manar) « La nature mise en discours chez Cicéron : une analyse stylistique et énonciative de la « romanisation » de la physique dans le De natura deorum »

12h30 – déjeuner

Panel 2 – Les débats doctrinaux sur la physique dans l’œuvre de Cicéron

Modérateur : Stéphane Marchand (Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne)

14h30-15h30 – John D. Wynne (University of Utah) : « Cicero’s position on Fate »

15h30-16h00 – Cătălin Enache (University of Vienna) « Cicero and the doxography on Anaximenes »

pause

16h30-17h : Chiara Lalli (UCLouvain) « La normativité de la nature dans le Livre I du De finibus : approche cicéronienne »

Dîner du colloque

Vendredi 26 juin 2026

Panel 3 – Physique et éthique dans la philosophie cicéronienne

Modératrice : Sabine Luciani (AMU)

9h-10h – Gernot M. Müller (Bonn Universität) : « Cosmologie et thérapie. Aspects de la sérénité du sage dans l'œuvre de Cicéron »

10h-10h30 – Camille Guigon (Université Bourgogne Europe) « La physique au soutien de l’éthique : Cicéron et l’éclipse (De Republica, I, 15-17 ; VI, 22-23) »

Pause

11h–12h - Jed Atkins (University of North Carolina) : « The relationship between Cicero’s study of natural science and human nature »

12h-12h30 – Diomira Gattafoni (University of Salerno) : « Nature in De finibus V »

12h30 – Conclusions du colloque

12h45 – déjeuner