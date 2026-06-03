M. Lenderová, J.-Fr. Figeac et M. Halata, Charles X, un roi français en Bohême. L'exil royal

Charles X, souvent réduit à sa volonté de restaurer la monarchie d’antan, est un personnage marqué par de nombreuses contradictions. Son règne (1824-1830) est riche sur le plan politique, et contribue à sa manière à la construction de la France contemporaine. Avec plus d’un tiers de sa vie passé en exil, le dernier roi de France couronné incarne l’archétype du souverain exilé. Au cours de son ultime exil, qui dura six ans après la Révolution des Trois Glorieuses, il séjourna, avec sa famille et sa cour près de quatre ans en Bohême, au Château de Prague. Les témoignages écrits montrent le quotidien du roi déchu, qui décide de se retirer totalement de la vie politique, tout en cultivant une forme de misanthropie alimentée par ses conseillers. Alors que la duchesse de Berry est mise à l’écart de cette société, un des enjeux cruciaux à Prague est l’éducation du comte de Chambord, qui oppose les précepteurs contre-révolutionnaires et libéraux.

Jean-François Figeac est chargé de recherche, d’études et d’enseignement au Service historique de la Défense (Vincennes).

Martin Halata est historien et conservateur en chef aux Archives du Château de Prague.

Milena Lenderová est entrée dans le monde universitaire après la Révolution de velours. Elle enseigne à l’Université de Pardubice. Ses recherches portent sur l’histoire culturelle du XIXe siècle, en particulier l’histoire de la vie quotidienne, l’histoire des femmes et l’histoire des relations franco-tchèques.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782745365453. 32 EUR