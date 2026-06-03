Poste de lecteur d’échange en Italie, Université de Gênes, 2026-2027

L’Institut français Italia (IFI) annonce la vacance d’un poste de lecteur d’échange en Italie à l’Université de Gênes à la rentrée 2026.

Ce poste s’adresse exclusivement à des professeurs titulaires du MEN (agrégés ou certifiés). Le lecteur effectuera sa mission en position de détachement direct par le MEN auprès de l’université d’accueil, pour un emploi sur la base d’un contrat d’un an susceptible d’être renouvelé. Il lui sera proposé également un contrat de droit privé avec l’IFI pour la mise en œuvre d’activités de coopération avec son université d’accueil.

Fonctions

Le lecteur d’échange assure un service d’enseignement à l’université dans un département de langues et/ou de lettres ainsi que les tâches pédagogiques et administratives qui accompagnent cette activité (jurys, commissions, corrections, tutorat).

Dans le cadre du contrat qui lui sera proposé par l’IFI, il est également associé à des projets de coopération linguistique et universitaire en réseau, au soutien aux manifestations et échanges scientifiques organisés entre son université d’accueil et des partenaires français, et à la promotion de l’enseignement supérieur français, en liaison avec Campus France. Il prendra enfin en charge la gestion du portail EFMR- Études francophones et franco-italiennes mises en réseau.

Profil

Nécessairement agrégés ou certifiés, les candidats auront une formation en lettres modernes, des compétences en FLE et en TIC, et une bonne connaissance de l’italien. Doctorat en cours ou soutenu bienvenu, connaissance du système universitaire, aptitude à travailler en équipe dans une optique pluridisciplinaire.

Rémunération

Rémunération brute de l’université : 2682 Euros bruts (à titre indicatif) + un 13e mois

Complétée par une participation mensuelle de l’IFI de 600 Euros bruts sur 12 mois

Candidatures

CV détaillé, lettre de motivation. Copie d’une publication scientifique, photocopies des diplômes.

Les demandes d’information et les dossiers de candidature doivent parvenir par mail avant le 20/06/2026 à ces deux adresses (l’une et l’autre impérativement) :

Jocelyn Fiorina : jocelyn.fiorina@institutfrancais.it

Solena Lefeuvre : solena.lefeuvre@institutfrancais.it

Responsable

Jocelyn Fiorina, attaché de coopération scientifique et universitaire - Institut français Italia/Ambassade de France en Italie