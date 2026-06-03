M. Jeay, La fabrique du texte et du sens au Moyen Âge

Le fil conducteur qui réunit les articles rassemblés par Madeleine Jeay dans cette collection est celui de la quête du sens à accorder aux textes dont ils traitent. La séduction qu’exercent sur leur lectrice les œuvres du Moyen Âge tient en effet en grande partie à la part d’énigme qu’elles recèlent et qui déjoue les systèmes d’interprétation qu’on peut leur appliquer. Ses travaux sur les Évangiles des quenouilles, une collection de croyances populaires dans le cadre boccacien de veillées de vieilles paysannes, ont ouvert sur le double questionnement qui n’a cessé d’être le sien : qu’est-ce qui fait sens, qu’est-ce qui fait texte ? Cette œuvre atypique conduit à s’interroger sur les limites de l’emprise du narrateur et à prendre acte de la polysémie inhérente à la multiplicité des registres et des discours présentés dans le récit-cadre. En tant que compilation d’énoncés, elle présente un caractère discontinu et énumératif qui a engagé Madeleine Jeay à s’intéresser à l’écriture par listes et à cet objet poétique singulier. Dans cet ensemble, celles qui sont consacrées aux noms d’auteurs et éventuellement à leurs mécènes, posent la question de cette mise en scène insistante de l’instance auctoriale, notamment dans le corpus lyrique. Une dernière facette des travaux de Madeleine Jeay porte sur le savoir des femmes mystiques, en particulier celui des femmes illettrées capables d’élaborer une forme de théologie vernaculaire personnelle grâce à des communautés de lecture et de discussion.

Madeleine Jeay est professeur émérite en littérature médiévale de l’Université McMaster (Hamilton, Canada).

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782745366108. 49 EUR