Le Canon littéraire. Volume 3 : Le Canon de la littérature française, Guillaume Bridet et Jacques Poirier (dir.)

Ce troisième et dernier volume du Canon littéraire, intitulé Le Canon de la littérature française, se concentre sur un cas particulier. Il s’agit à la fois d’observer l’évolution du canon de la littérature française et la contribution des différents siècles à sa composition, de s’interroger sur la place qu’occupent les littératures dites francophones par rapport à la littérature dite française et enfin d’identifier les différentes instances susceptibles de contribuer à son établissement. Ces différentes approches permettent de comprendre pourquoi, aujourd’hui encore, la France semble préférer le terme de classiques au terme de canon.