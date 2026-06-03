Le Canon littéraire. Volume 2 : Le Canon remis en cause, Guillaume Bridet et Jacques Poirier (dir.)

Ce deuxième volume du Canon littéraire, intitulé Le Canon remis en cause, évoque les tentatives multiples de repenser un canon longtemps figé en intégrant des oeuvres nouvelles, voire en proposant un contre-canon, ou encore, plus radicalement, en se débarrassant de l’idée même de canon.

Dans ces controverses touchant à la fois la valeur respective des différents genres littéraires et le prestige variable qu’on attribue à la littérature dans son ensemble, s’opposent en fait des conceptions différentes de la littérature, de son institutionnalisation, de son rôle politique et social, de sa contribution à la civilisation et de l’importance, centrale ou relative, qu’il convient d’attribuer à sa dimension proprement esthétique.