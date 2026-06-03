Le Canon littéraire. Volume 1 : Le Canon à travers le monde, Guillaume Bridet et Jacques Poirier (dir.)

Ce premier volume du Canon littéraire, intitulé Le Canon à travers le monde, est consacré aux différentes échelles dans lesquelles s’inscrit un canon littéraire.

Historiquement, c’est l’échelle nationale qui s’est imposée la première, d’abord en Europe puis dans d’autres pays, une fois acquise l’indépendance.

Mais le canon a pu se constituer à l’échelle européenne ou même mondiale, au nom d’un idéal internationaliste ou cosmopolite.

Au moins autant que la valeur intrinsèque des oeuvres, ce sont donc bien les rapports de force politiques qui pèsent de tout leur poids dans l’établissement des différents canons.