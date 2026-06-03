L'artiste en sa société - pour un réexamen de la figure de l'artiste engagé (Université Paris-Cité, CERILAC)

Journée d'étude des doctorants du CERILAC

"L'artiste en sa société : pour un réexamen de la figure de l'artiste engagé"

Université Paris Cité, Bât. Halle aux Farines, Salle 027C

9h30 Accueil des participant.es

9h50 Introduction de la journée

Panel 1 - L'engagement à l'épreuve de l'Histoire : figures d'artistes en tension

Présidence : Jacques-David Ebguy, Professeur des universités en littérature, Université Paris Cité

10h "Marcher avec le siècle : Stendhal ou le bonapartisme contrarié"

Nicolas Chapeau | Doctorant en littérature, Université Paris Cité

10h25 "Dessertes du sang bleu au XIXe siècle : la politique dans les veines, de Stendhal à Rimbaud"

Romain Charbonnier | Doctorant en histoire de l’art, Université Paris Cité

11h Pause

Présidence : Marie Mossé, Maîtresse de conférences en littérature comparée et études germaniques et scandinaves, Université Paris Cité

11h15 "L'escapisme comme engagement : la fantasy de Tolkien en guerre pour le 'réel oublié'"

Laurence Lebourg | Docteure en littérature, chercheuse indépendante

11h40 "Pier Paolo Pasolini. L'engagement comme hérésie"

Louise Drouin | Doctorante en littérature comparée, Université Paris Cité

12h15 Déjeuner

Panel 2 - Expérimenter le politique : formes filmiques et regards féminins dans les années 1960 et 1970

Présidence : Frédérique Berthet, Professeure des universités en études cinématographiques, Université Paris Cité

14h15 "Entre politique et expérimentation : pour une méthode d'analyse du cinéma complexe de Joyce Wieland"

Anna Visentin | Doctorante en études cinématographiques, Université Paris Cité

14h40 "Images florales de la domesticité féminine dans le cinéma des années 1960, entre nouvelles vagues filmiques et deuxième vague féministe"

Valentine Charles | Doctorante en études cinématographiques, Université Paris Cité

15h15 Pause

Panel 3 - L'engagement et ses obstacles

Présidence : Thomas Le Gouge, Maître de conférences en philosophie et histoire de l’art, Université Paris Cité

15h30 "Le paradoxe d'American Psycho : la réappropriation masculiniste de la satire engagée de Mary Harron"

Alice Grossi | Doctorante en études cinématographiques, Université Paris Cité

15h55 "L'engagement face à la création"

Laura Tinard | Doctorante en recherche et création, Université Paris Cité

16h30 Conclusion de la journée

16h45 Cocktail de clôture