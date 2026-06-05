Théâtre & poésie

À l'initiative de Cyrielle Dodet et Alexandra Moreira da Silva, la revue Théâtre/Public, consacre un dossier aux "Turbulences. Poésie et spectacle vivant", en rassemblant une vingtaine de spécialistes et d’artistes œuvrant dans différentes disciplines et issus de plusieurs générations afin de saisir les relations particulièrement vives qu’entretiennent aujourd’hui la poésie et les arts du spectacle vivant. Une invitation à explorer les manifestations concrètes de la poésie dans la création scénique contemporaine, pour comprendre de quoi elles se nourrissent, ce dont elles héritent et ce qu’elles inventent.