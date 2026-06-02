La nature imaginée : manières de voir, façons d'agir (journée d'études doctorales CHSCS-DYPAC, Guyancourt & en ligne)

Programme de la journée :

Pour obtenir le lien zoom, merci d'écrire à : je.natureimaginaires2026@gmail.com.

Discutante : Sylvie Dallet

9h-9h30 : Accueil

9h30-9h45 : Mot d’introduction par le comité d’organisation

9h45-10h15 : Katy Martel (Doctorante en histoire, DyPaC, UVSQ), « Le miel entre nature et culture : représentations et pratiques apicoles dans le monde grec antique ».

10h15-10h45 : Alice Faure (Doctorante en littérature générale et comparée, CERAM, Université Sorbonne Nouvelle), « Quand Arthur rencontre la Beste glatissant : la nature comme catalyseur de vérité humaine dans la Suite du roman de Merlin ».

10h45-11h15 : Chloé Pluchon-Riera (Docteure en histoire de l’art, LARHRA), « Pour une écologie visuelle de la Terraferma : déforestation et fragilité des paysages chez Jacopo Bassano ».

11h15-11h30 : Pause

11h30-12h : Claire Sourdin (Docteure en histoire de l’art, Centre allemand d’Histoire de l’Art), « Nature et écarts : François Boucher et l'élaboration d'un imaginaire du paysage au XVIIIe siècle ».

12h-12h30 : Zongjian Ling (Doctorant en langue et littérature françaises, Université Normale de Chine Centrale, DyPaC, UVSQ), « De l’hypotypose à l’éco-sublime : la "nature imaginée" comme force agentive dans le théâtre de Jean Racine ».

12h30-13h : Thomas Coste (Doctorant en histoire, IDHES, Université d’Évry), « L’émergence des conceptions anarchistes de la nature en France e en Grande-Bretagne au tournant du XXe siècle ».

13h-14h30 : Pause déjeuner

Discutants : Anatole Le Bras, Claire Milon

14h30-15h : Louison Duflos (Doctorante en littérature générale et comparée, CÉRÉdI, Université de Rouen Normandie), « La nature acculturée et le jardin botanique : déplacer une plante étrangère en Europe au XIXe siècle ».

15h-15h30 : Alexandre Puche (CRALMI, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), « Donner à voir la nature sud-américaine aux Européens à la fin du XIXe siècle. Requalifier les marges naturelles pour les intégrer à la modernité capitaliste ».

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h15 : Karina Karaeva (Doctorante en esthétique, histoire et théorie des arts, ENS-PSL), « La forêt enchantée : imaginaire du paysage et voyage liminaire dans le cinéma géorgien soviétique ».

16h15-16h45 : Charlotte Menut-Pergola (Doctorante en études cinématographiques et visuelles, LIRA, Université Sorbonne Nouvelle), « La vision nocturne : construction et réinvention d'un rapport sauvage ».

16h45-17h : Conclusions de la journée

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Comité scientifique :

Anne-Claude Ambroise-Rendu, Sylvie Dallet, Grégoire Holtz, Anatole Le Bras, Claire Milon, Evelyne Samama, Maaike van der Lugt