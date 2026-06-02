Journée-atelier préparatoire à une exposition virtuelle
"Maisons d'écrivains hors les murs"
Maison de Victor Hugo, Paris, 19 juin 2026
Il peut paraître à première vue paradoxal d’envisager les lieux de vie, de séjour et de création
des figures d’artistes (au sens générique du terme) “hors les murs” tant l’expérience in situ de
ces lieux constitue leur raison d’être première de prime abord. C'est le sens même des
pèlerinages qui fondent la valorisation patrimoniale de ces lieux, puis leur muséalisation. Il
s’agit de présenter le lieu même de production de l’oeuvre, celui de la magie de la création et
les objets qui en rendent compte : bureau de l’écrivain, chevalet de l’artiste, partitions du
compositeur. C’est précisément parce que se joue quelque chose d’extraordinaire, de sacré
dans l’enceinte circonscrite d’un lieu perçu et représenté comme “à part”, sanctuarisé de la
sorte dans l’espace public, que la maison d’écrivain, l’atelier d’artiste, le studio du
compositeur… sont des lieux qui honorent l’aura de leur habitant, mais aussi contribuent à la
construire.
Pourtant, dès le début du XXe siècle, c’est-à-dire au moment même où les premières maisons-
musées françaises, consacrées à des écrivains, voient le jour, des expériences qu’on pourrait
qualifier de “hors les murs” prennent forme à des occasions et sous des formes diverses.
Nous consacrons l’année universitaire en cours à des recherches préparatoires et à des
rencontres avec des collègues et des acteurs culturels dans l'optique de réaliser une exposition
virtuelle sur les lieux d'auteurs "hors les murs". La journée s'organise en deux temps et autour
de deux thématiques interdisciplinaires et transversales : la première sur les modes opératoires
qui permettent de fixer la maison d’écrivain et ses “hors les murs” (représentations, supports,
scénographies…), la seconde autour des modes d’habiter hors les murs, enjeu ramené à notre
question de la maison d’écrivain.
Programme
9h45 Accueil des participants
10h Présentation du projet par les organisatrices et porteuses du projet, Marie-Clémence Régnier et Delphine Saurier
10h15-12h15 Modes opératoires pour fixer la maison d’écrivain
Table-ronde animée par Marie-Clémence Régnier et Delphine Saurier
Octave Debary, PU anthropologie sociale, université Paris Cité /IUF
Jean-Benoît Puech, auteur
Alix Tubman-Mary, PRAG, université de Poitiers
12h15 Déjeuner (offert aux intervenant.e.s au restaurant Le Rusti)
13h30-15h30 Modes d’habiter d’un lieu hors les murs
Table-ronde animée par Marie-Clémence Régnier et Delphine Saurier
Vanessa Hahusseau, fondatrice de la marque « Le Grand Siècle » (maison de papiers peints aux motifs historiques)
Manon Picard, chargée de missions et de médiation culturelle, La Digitale (maison Giraudoux)
Philippe Pumain, architecte
15h45 Visite de l'exposition temporaire du musée : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/expositions/hugo-et-larchitecture
Pour participer à l’événement, merci de bien vouloir vous inscrire via le lien suivant jusqu'au 17/6/2026 :https://beta.framadate.org/polls/9aa116e5e1802bb19599