Journée-atelier préparatoire à une exposition virtuelle

"Maisons d'écrivains hors les murs"

Maison de Victor Hugo, Paris, 19 juin 2026

Il peut paraître à première vue paradoxal d’envisager les lieux de vie, de séjour et de création

des figures d’artistes (au sens générique du terme) “hors les murs” tant l’expérience in situ de

ces lieux constitue leur raison d’être première de prime abord. C'est le sens même des

pèlerinages qui fondent la valorisation patrimoniale de ces lieux, puis leur muséalisation. Il

s’agit de présenter le lieu même de production de l’oeuvre, celui de la magie de la création et

les objets qui en rendent compte : bureau de l’écrivain, chevalet de l’artiste, partitions du

compositeur. C’est précisément parce que se joue quelque chose d’extraordinaire, de sacré

dans l’enceinte circonscrite d’un lieu perçu et représenté comme “à part”, sanctuarisé de la

sorte dans l’espace public, que la maison d’écrivain, l’atelier d’artiste, le studio du

compositeur… sont des lieux qui honorent l’aura de leur habitant, mais aussi contribuent à la

construire.

Pourtant, dès le début du XXe siècle, c’est-à-dire au moment même où les premières maisons-

musées françaises, consacrées à des écrivains, voient le jour, des expériences qu’on pourrait

qualifier de “hors les murs” prennent forme à des occasions et sous des formes diverses.

Nous consacrons l’année universitaire en cours à des recherches préparatoires et à des

rencontres avec des collègues et des acteurs culturels dans l'optique de réaliser une exposition

virtuelle sur les lieux d'auteurs "hors les murs". La journée s'organise en deux temps et autour

de deux thématiques interdisciplinaires et transversales : la première sur les modes opératoires

qui permettent de fixer la maison d’écrivain et ses “hors les murs” (représentations, supports,

scénographies…), la seconde autour des modes d’habiter hors les murs, enjeu ramené à notre

question de la maison d’écrivain.

Programme



9h45 Accueil des participants



10h Présentation du projet par les organisatrices et porteuses du projet, Marie-Clémence Régnier et Delphine Saurier



10h15-12h15 Modes opératoires pour fixer la maison d’écrivain

Table-ronde animée par Marie-Clémence Régnier et Delphine Saurier

Octave Debary, PU anthropologie sociale, université Paris Cité /IUF

Jean-Benoît Puech, auteur

Alix Tubman-Mary, PRAG, université de Poitiers



12h15 Déjeuner (offert aux intervenant.e.s au restaurant Le Rusti)



13h30-15h30 Modes d’habiter d’un lieu hors les murs

Table-ronde animée par Marie-Clémence Régnier et Delphine Saurier

Vanessa Hahusseau, fondatrice de la marque « Le Grand Siècle » (maison de papiers peints aux motifs historiques)

Manon Picard, chargée de missions et de médiation culturelle, La Digitale (maison Giraudoux)

Philippe Pumain, architecte



15h45 Visite de l'exposition temporaire du musée : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/expositions/hugo-et-larchitecture

Pour participer à l’événement, merci de bien vouloir vous inscrire via le lien suivant jusqu'au 17/6/2026 :https://beta.framadate.org/polls/9aa116e5e1802bb19599



