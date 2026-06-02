Atlantide n°17, 2026 : "Échanges culturels sur les Routes de la soie" (Ph. Postel, dir.)

Parution du numéro 17 de la revue Atlantide

Echanges culturels sur les Routes de la soie

sous la direction de Philippe Postel

Le séminaire portant sur les Routes de la soie (2019-2021) trouve son aboutissement dans la publication d’un numéro (le n° 17) de la revue Atlantide, intitulé Echanges culturels sur les Routes de la soie.

Il comprend huit articles répartis en 3 volets : les échanges intellectuels avec un article sur les relations entre l’empire chinois Han et l’empire romain (Tristan Mauffrey) et un autre sur la revue italo-arabe Il Convito, parue au Caire entre 1904 et 1912 (Paul-André Claudel) ; les échanges littéraires avec un premier article sur le rôle de Venise au XVIe siècle, notamment dans l’importation des fables orientales (Nicolas Corréard), un deuxième sur Arcade Hoange, le premier bibliothécaire en charge des manuscrits chinois à la Bibliothèque royale de France (Philippe Postel) et un dernier article analysant un épisode de l’épopée de Ferdowsi Le Livre des rois en lien avec la miniature persane (Nina Soleymani Majd) ; enfin les échanges artistiques avec deux articles portant sur sur la notation musicale : une notation pour luth retrouvée à Dunhuang, étape essentielle de la Route de la soie terrestre (Véronique Alexandre Journeau), et un autre sur l’usage en Chine de la notation chiffrée mise au point par Jean-Jacques Rousseau (Na Zhang), ainsi qu’un dernier article portant sur le musée Shôsô-in à Nara au Japon, présentant dans ses galeries des objets recueillis le long des Routes de la soie.

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