Revue Télévision n°17 : "Télévision : du trucage aux intelligences artificielles"

Appel à articles du numéro 17 de la revue Télévision (CNRS éditions)

Ce dossier, intitulé « Télévision : du trucage aux intelligences artificielles », propose d’interroger les usages contemporains de l’artificiel dans les productions audiovisuelles, des trucages aux dispositifs immersifs en passant par les intelligences artificielles génératives.

Les propositions d’articles (2 000 signes maximum, hors bibliographie) sont attendues pour le 30 juin 2026.

Voir le détail en pièce jointe.