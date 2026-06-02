La valeur des lettres et du savoir aux XVIIe et XVIIIe siècles. Circulations, représentations, marginalités. Soutenance d'HDR de Jean-Alexandre Perras (Sorbonne)

Soutenance d'HDR de Jean-Alexandre Perras, La valeur des lettres et du savoir aux XVIIe et XVIIIe siècles. Circulations, représentations, marginalités.

Inédit "L’Utile et le Frivole : une histoire critique de la valeur au XVIIIe siècle"

devant un jury composé également de Nicholas Cronk, Aurélia Gaillard, Florence Magnot, Pierre Saint-Amant, Stéphane Van Damme, et Christophe Martin (Garant)

En Sorbonne, amphi Descartes, le jeudi 18 juin 2026, à 14h.

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