La valeur des lettres et du savoir aux XVIIe et XVIIIe siècles. Circulations, représentations, marginalités. Soutenance d'HDR de Jean-Alexandre Perras (Sorbonne)
Publié le par Marc Escola (Source : jean-alexandre perras)
Soutenance d'HDR de Jean-Alexandre Perras, La valeur des lettres et du savoir aux XVIIe et XVIIIe siècles. Circulations, représentations, marginalités.
Inédit "L’Utile et le Frivole : une histoire critique de la valeur au XVIIIe siècle"
devant un jury composé également de Nicholas Cronk, Aurélia Gaillard, Florence Magnot, Pierre Saint-Amant, Stéphane Van Damme, et Christophe Martin (Garant)
En Sorbonne, amphi Descartes, le jeudi 18 juin 2026, à 14h.
Inscription obligatoire