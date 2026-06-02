Faut-il désespérer de la fiction ? Aux frontières de l'empathie : Perspectives esthétiques, écologiques et éthiques (Strasbourg)

Colloque international "Faut-il désespérer de la fiction ? Aux frontières de l'empathie : perspectives esthétiques, écologiques et éthiques"

Organisation : Aline LEBEL, postdoctorante en Littératures, Éthique et Arts à l'ITI LETHICA, université de Strasbourg

PROGRAMME



MARDI 9 JUIN



9h15-9h45 : Accueil des participant·es dans le hall de la MISHA

9h45-10h00 : Mots de bienvenue et présentation du colloque (Aline Lebel)

10h00-11h00 : Conférence plénière de Dominique Rabaté (Université Paris Cité)« L'empathie en question. La vertu des limites »

11h00 – 12h15 : [Session 1] Fictions empathiques, fictions éthiques ? Héritages du XIXe siècle

Modération : Victoire Feuillebois

- Bertrand Marquer (Université Sorbonne Nouvelle) : « Le partage du sensible : lectures d’Ourika »

- Apolline Pernet (Université de Princeton) : « Du ready-made au sur-mesure : le développement du sentiment empathique chez George Eliot »

12h15-13h45 : Déjeuner au restaurant « le 32 »

13h45-15h15 : Table-ronde sur la médecine narrative

Modération : Anne-Claire Marpeau

Avec Eleonore Conradt (interne en médecine générale à Strasbourg), Laure Limongi (Cergy Paris Université), Victoria Klein (Université de Strasbourg), Andrea Oberhuber (Université de Montréal), AMarie Petitjean (Cergy Paris Université).

15h15-15h45 : Pause café

15h45-18h : [Session 2] Souffrances à distance : empathie et éthiques de l’interculturalité

Modération : Jean-Christophe Weber

- Evelyne Lesigne-Audoly (Université de Strasbourg) : « Un concept de l’empathie dans le Japon ancien : mono no aware »

- Emmanuel Béhague (Université de Strasbourg) : « Pouvoirs de l'empathie et réalisme global : le théâtre de Milo Rau »

- Vittoria Dell’Aira (Université de Strasbourg) : « Aux seuils de l’indicible : archéologie de la mémoire chez Beata Umubyeyi Mairesse »

MERCREDI 10 JUIN



9h00-10h00 : Conférence plénière d’Anthony Mangeon (Université de Strasbourg), « Dans la peau d’un singe : fictions primates et empathie »

10h00-13h00 [Session 3] Le point de vue animal : cas limite de l’empathie

Modération : Marion Grange

10h00-11h10 : Volet 1

- Laurène Barbaux (Université Picardie Jules Verne) : « Écrire l’intériorité des animaux : risques, enjeux, formes et limites »

- Victoria Klein (Université de Strasbourg) : « “Aller trop loin” : le bouleversement de la hiérarchie spéciste aux limites de l’empathie »

11h10-11h25 : pause café

11h25-13h00 : Volet 2

- Ninon Chavoz (Université de Strasbourg) : « Leçons d’invisibilité (non-intersectionnelle) apprises auprès du plancton. Science, empathie et fiction chez Wilfred N’Sondé et Vincent Message »

- Yasuhiro Ito (Université de Strasbourg) : « “Bâ-Tou” comme cas limite de la compassion : vers la contrition délicieuse dans La Maison de Claudine. »

- Chloé Bour-Lang (Université de Strasbourg) : « Typologie animale de la spectralité chez Barbara Kingsolver : de l’invisibilité à la solidarité ? »

13h00-14h00 : Cocktail déjeunatoire

14h00-14h45 : Table-ronde avec l’écrivain Tristan Garcia

Modération : Ninon Chavoz

14h45-16h20 : [Session 4] Crises de la relation dans la fiction contemporaine

Modération : Emmanuel Béhague

- Barbara Servant (Université Versailles Saint-Quentin) : « Anatomie du couple désuni : mise en récit de la crise intime et confrontation des points de vue dans les fictions contemporaines »

- Sasha Richman (Université de Strasbourg) : « Entre observation et empathie : l’éthique du regard scientifique dans In het oog »

- Sophia Niehaus, (Université Brandeis): « L’exemple, une figure ambiguë de la fiction à l’ère du mouvement #MeToo »

16h20-16h40 : pause café

16h40-18h15 : [Session 5] Usages éthiques et non éthiques des fictions limites

Modération : Kathia Huynh

- Raphael Auzanne (Sorbonne Université) : « Apathie, aversion et désir : éthique d’Alain Guiraudie »

- Françoise Willmann (Université de Lorraine) : « Vertus et vices de l'empathie, à partir du roman de Clemens J. Setz, Monde vor der Landung. -

- Ombline Damy (Sciences Po Paris) : « Lorsque les petites filles ne sont pas “modèles”. Étude comparée de Pecola et de Tsili, personnages aux frontières de l’empathie »

Lieu : Le colloque aura lieu en présentiel à l'université de Strasbourg, dans la salle de conférence de la MISHA. Pour ceux et celles qui souhaiteraient le suivre à distance, il est possible de demander un lien zoom à Suzel Meyer (ingénieure de recherche de LETHICA) : suzelmeyer@unistra.fr