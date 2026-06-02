Le Sacrifice au XIXe siècle. Journée d'étude des Doctoriales de la SERD (Université Paris-Cité)

Journée d’étude des Doctoriales de la SERD

13 juin 2026

9h00 : Accueil du public et des intervenants.

9h15 : Mot de bienvenue et introduction de la journée.



Panel 1 : Définir le sacrifice en philosophie : (présidé par Nicolas Chapeau)

9h30 : « Le sacrifice saint simonien », Benjamin KERNAONET LEDAUPHIN, Centre d'Études et de Recherche sur la Diplomatie, l'Administration Publique et le Politique (CERDAP2).

10h00 : « Le sacrifice à l'épreuve de la modernité : Hegel et la vanité de la culture », Matthieu FREMONT, Centre Prospero, Université catholique de Louvain, ENS Paris.



10h30-10h45 : Pause-café.



Panel 2 : Vies humaines et animales sacrifiées entre ville et désert : (présidé par Claire Jouy)

10h45 : « “L’œil presque attendri de ces captifs ”. Marginalisation et sacrifice de la vie animale dans la ville du XIXe siècle : Victor Hugo, Charles Baudelaire, Rosa Bonheur », Gökçe ERGENEKON, docteure en littérature française de l’École Normale Supérieure et agrégée de lettres modernes.

11h15 : « L'Obole au Mirage : poétique et esthétique du sacrifice du regard dans le désert oriental (Flaubert, Maupassant, Fromentin, Guillaumet) », Ahlème CHARFEDDINE, maître-assistante à l’ISEAH (Institut des Etudes Appliquées en Humanités) de Tozeur (université de Gafsa) en Tunisie.

11h45 : « Sacrifices à l’âge du naturalisme : le refoulé d’un geste rituel dans Les Rougon-Macquart », Guillaume ARANCIBIA, doctorant à l'université Bordeaux-Montaigne.



12h15-14h : Déjeuner



Panel 3 : Le sacrifice militaire au XIXe siècle : (présidé par Victor Kolta)

14h : « Sacrifier la représentation, représenter le sacrifice : le cas du sacrifice militaire dans les guerres du XIXe siècle », William HENRY-MORGAN, en préparation des concours du patrimoine.

14h30 : « Mourir pour l’honneur » : la charge de Reichshoffen le 6 août 1870, entre sacrifice militaire et construction médiatique », Jérôme LOUIS, docteur en histoire (EPHE).

15h : « La « Vendée sacrifiée » des mémorialistes de la guerre de Vendée : une martyrologie au féminin », Clément GREAU, agrégé de lettres modernes et doctorant en littérature française au sein du laboratoire Cerilac (Université Paris Cité).

Panel 4 : Sacrifice féminin et sacrifice familial : (présidé par Eleonora Bellentani)

15h30 : « Formes, valeurs et ambiguïtés du sacrifice féminin dans La Femme auteur de Mme de Genlis », Manon ROY, doctorante contractuelle en littérature française à l’Université d’Orléans.

16h00 : « Au nom du père, de la mère et de l’enfant : le sacrifice familial dans les romans de Victor Hugo », Maxime SAYER, doctorant en troisième année à l’Université Toulouse Jean Jaurès, au sein du laboratoire LLA-CREATIS (école doctorale ALLPH@).

16h30-16h45 : Pause-café.

Panel 5 : Sacrifier le sujet ou l’auteur : (présidé par Francesco Vignoli)

16h45 : « L’immolation du sujet dans la « période » : de l’ascèse flaubertienne au sacrifice de l'auteur chez Proust », Zied SMAT, Docteur en Littérature générale et comparée (ENS de Lyon) Chercheur invité au Laboratoires ALITHILA & CECILLE (Université de Lille), et membre du Laboratoire des recherches et des études brachylogiques (Université Tunis El Manar).

17h15 : « Leconte de Lisle, le poète immolé : sacrifice, impersonnalité et posture », Mathilde BIGUE-PERRY, doctorante en littérature française du XIXe siècle à l’université Paul Valéry Montpellier 3 au sein du RIRRA21.



17h45 : Fin et remerciements.