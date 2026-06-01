Table ronde de la Société des Textes Français Modernes (Sorbonne nouvelle)

Le 10 juin 2026, à 11 heures, la Société des Textes Français Modernes organise une table ronde exceptionnelle durant laquelle les éditeurs et éditrices scientifiques des dernières livraisons de la S.T.F.M. présenteront leurs ouvrages :

• Gatien de Courtilz de Sandras, Mémoires de Madame la Marquise de Fresne, éd. Érik Leborgne et Léa Van den Driessche.

• Couronne poétique de Charles Dix, suivi d’une version inédite du Chant du sacre de Lamartine, éd. Romain Jalabert, avec la collaboration de Pierre Florac (la présentation sera accompagnée d’une lecture par le comédien Pierre Florac).

Parmi les projets à venir de la S.T.F.M. sera également présentée la future édition du Théâtre de Saint-Évremond (éd. Jérôme Lecompte, avec la collaboration de Carine Barbafieri et Judith Le Blanc).

L’événement se déroulera à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, 4 rue des Irlandais, salle Claude Simon. L’entrée est libre.

Les membres de la S.T.F.M. à jour de leur cotisation sont également invités, à 13 heures, après un buffet sur place, à l’assemblée générale de l’association.