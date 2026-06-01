"En dehors de la vie commune". Asocialités balzaciennes (Journée d'étude conclusive du GIRB, Paris)

La journée d'étude du séminaire Balzac du GIRB (Groupe International de Recherches Balzaciennes) aura lieu : le Vendredi 19 juin 2026. ATTENTION : Elle n'aura pas lieu à la Maison de Balzac mais à l'Université Paris Cité (Grands Moulins).

« “En dehors de la vie commune”

Asocialités balzaciennes »

Université Paris Cité, 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris

Salle Pierre Albouy (685-689 C), Grands Moulins, Bâtiment C, 6e étage

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Organisation :

Kathia Huynh (Université de Strasbourg), José-Luis Diaz (Université Paris Cité), Jacques-David Ebguy (Université Paris Cité, CERILAC) et Grégoire Tavernier (POLEN)

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Programme



MATINÉE

9h-9h30 : Accueil des participantes et du public.

9h30-9h45 : Mots d’ouverture et annonce du thème de l’année 2026-2027

Session 1 – Les asociaux de la famille

9h45-10h15 : Esther Demoulin (Université Paris Cité) – « Socialiser l'asocial ? Balzac et le célibataire de l'art ».

10h15-10h45 : Rachel Boucobza (Sorbonne Université) – « Aux confins de la famille. Trajectoires de l’orphelin dans La Comédie humaine ».

10h45-11h15 : Questions & pause

11h15-11h45 : Loup Belliard (Université Grenoble Alpes) – « “Bourdon de la ruche” : le célibataire balzacien, menace ou bouc émissaire ? ».

11h45-12h15 : Yen Chun Tseng (Université Lyon III Jean Moulin) – « Les vieilles filles dans La Comédie humaine et leur statut paratopique : déviantes, victimes ou révolutionnaires de la société patriarcale du XIXe siècle ? ».

12h15-12h30 : Questions

12h15-14h30 : Déjeuner

APRÈS-MIDI

Session 2 – Regard de/sur l’asocial

14h30-15h : Yuwei Gong (Sorbonne Université) – « Observations asociales : le cas du mécontent ».

15h-15h30 : Virginie Duzer (Pomona College, Claremont, Californie) – « Qui désigne l'asocial ? Cartographie énonciative des assignations d'asocialité dans les Études philosophiques : Louis Lambert en terrain d'enquête ».

15h30-16h : Questions & pause

Session 3 – Échelles d’asocialité

16h-16h30 : Manon Roy (Université d’Orléans) – « Les Employés ou le théâtre de l’asocialité ».

16h30-17h : Alice de Charentenay (Université Panthéon-Sorbonne) – « “Quitter la France et aller violer la fortune en Amérique” : asociotopes, circulations et système-monde ».

17h-17h30 : Questions & mot de fin de la JE

17h30 : présentation de l’ouvrage Balzac et la question femme. Des filles d’Ève avec Céline Duverne et Lucie Nizard