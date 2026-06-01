Jean-Jacques Tatin-Gourier, La Russie d'Elisée Reclus. Expansion et colonisation (1830-1905)

Dans les volumes de la Nouvelle géographie universelle qu'il consacre à la « Russie d'Europe » et à l'« Asie russe », Élisée Reclus, témoin de son temps et visionnaire, interroge l'idéologie qui a inspiré, inspire et, selon lui, inspirera encore une expansion conquérante : le panslavisme. D’après le célèbre géographe anarchiste, ce panslavisme revêt de multiples formes, qu’il n’hésite pas à qualifier de colonisation.

De la millénaire expansion « moscovite » en Europe – et notamment en Biélorussie et en Ukraine – à la longue guerre du Caucase et à la prise de contrôle progressive des immenses étendues sibériennes et des confins de la Chine, un immense empire s'est constitué qui, à l'inverse des puissances coloniales européennes de leur temps, ne comprend aucun territoire d'outre-mer. C'est là, sans nul doute, un gage de durée.

Dans cette étude qui allie grande géographie et longue histoire, Jean-Jacques Tatin-Gourier nous entraîne sur la piste du géant empire russe du XIXe siècle, menaçant et conquérant, à travers la plume d’Élisée Reclus, dont on peut lire, à travers les lignes, de difficiles échos de notre propre actualité.