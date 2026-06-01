Le corps à l'épreuve des frontières (La Réunion & en ligne)

Publié le par Marc Escola (Source : Université de La Réunion)
Le colloque Le corps à l'épreuve des frontières souhaite explorer les multiples manières dont les corps humains, qu'ils soient individuels, collectifs, réels ou représentés, se confrontent aux limites qui les définissent, les contraignent ou les transforment, à celles qui les environnent, affectent leurs déplacements et orientent leurs trajectoires.
Conférenciers invités : Anne-Laure Amilhat Szary, Delphine Peiretti-Courtis, Patrick Suter, Françoise Vergès
Lien pour le programme détaillé : https://corpsfrontieres.sciencesconf.org/data/pages/Programme_VF_1.pdf
Lien pour les conférences plénières et les sessions a : https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/82321949106
Lien pour les sessions b : https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/81232111088