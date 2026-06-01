Le corps à l'épreuve des frontières (La Réunion & en ligne)

Le colloque Le corps à l'épreuve des frontières souhaite explorer les multiples manières dont les corps humains, qu'ils soient individuels, collectifs, réels ou représentés, se confrontent aux limites qui les définissent, les contraignent ou les transforment, à celles qui les environnent, affectent leurs déplacements et orientent leurs trajectoires.

Conférenciers invités : Anne-Laure Amilhat Szary, Delphine Peiretti-Courtis, Patrick Suter, Françoise Vergès

Lien pour le programme détaillé : https://corpsfrontieres.sciencesconf.org/data/pages/Programme_VF_1.pdf

Lien pour les conférences plénières et les sessions a : https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/82321949106

Lien pour les sessions b : https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/81232111088