Appel pour le dossier thématique du numéro 61 de Dix-Huitième Siècle (2029)

Dix-Huitième Siècle est une revue pluridisciplinaire francophone annuelle consacrée au XVIIIe siècle, sans limite de pays ni de domaine de recherche : https://sfeds.fr/revue-18e/

Elle est publiée en format papier par Vrin et disponible sur le portail Cairn. Chacun de ses numéros comporte un Dossier thématique, une section Varia, une section de Notes de lecture ainsi qu'un Grand entretien.

Dossier thématique

La Revue demande des propositions de Dossier thématique sous la forme d’un sujet problématisé clairement pluridisciplinaire, susceptible de réunir de quinze à vingt articles inédits dans un dossier structuré.

Il est souhaitable que les propositions soient pilotées par au moins deux personnes issues de deux disciplines différentes.

La proposition comprendra un argumentaire général assorti des axes de réflexion envisagés, d’une bibliographie indicative et d’une liste de quelques contributeurs et contributrices pressenti.e.s. Il n’est pas attendu, à ce stade, de sommaire fixe ni complet, car la revue prévoit un appel à articles diffusé sur les sites habituels et auprès des membres de la SFEDS.

Les propositions de dossier reçues à l'adresse dhs@sfeds.fr feront l’objet d’un échange entre le comité de rédaction et les porteurs et porteuses des propositions avant d'être soumises au vote du Conseil d’Administration de la Société Française d’Étude du Dix-huitième Siècle qui se réunira à l’automne et élira le projet à paraître en 2029.

Les responsables du Dossier assureront l’appel à articles, la sélection des propositions et la constitution du Dossier, en veillant à la qualité scientifique et formelle des articles retenus, lesquels feront ensuite l'objet d'une expertise externe organisée par la Revue. Les responsables du Dossier rédigeront une introduction générale qui soulignera l’angle adopté et l’originalité du Dossier.

Pour plus d'informations, contacter Emmanuelle Sempère (Directrice de publication) ou Florence Magnot-Ogilvy (Rédactrice en chef):

sempereemmanuelle@gmail.com ; florence.magnot@sorbonne-nouvelle.fr

Les derniers Dossiers thématiques ont été consacrés aux sujets suivant :

« Aux îles ! » (58, 2026, sous presse)

« Déboulonner les Lumières ? » (57, 2025)

« Choses à savoir » (56, 2024)

« Normes et genres dans l’Europe des Lumières » (53, 2023)

« Climat et environnement » (54, 2022)

« Le peuple en colère » (53, 2021)

« Barbaries, sauvageries ? » (52, 2020)

Sont en préparation les numéros 59 (« L’Europe à l’épreuve du voyage ») et 60 (« L’alimentation et ses savoirs »), à paraître respectivement en 2027 et 2028.













