L’étrangeté en partage : les langues imaginaires (Besançon & en ligne)

Journée d’étude

« L’étrangeté en partage : les langues imaginaires »,

Les 11 et 12 juin 2026 à Besançon.

Les langues imaginaires se manifestent de manière très variable dans les œuvres : elles peuvent apparaître ponctuellement, sous la forme de quelques mots ou expressions, ou faire l’objet d’un développement systématique, donnant lieu à un déploiement linguistique étendu au sein de l’univers fictionnel (Cheyne, 2008). Elles participent alors pleinement à la construction du monde fictionnel, à la caractérisation des personnages et à la dynamique narrative (Landragin, 2018).

Si les travaux sur certains aspects de langues imaginaires existent déjà (Cheyne 2008 ; Landragin 2018 ; Beinhoff 2015), le champ reste encore émergent et largement ouvert. Cette journée d’étude vise à examiner les langues imaginaires dans la diversité de leurs usages, de leurs fonctions et de leurs modalités d’existence, sans se limiter à une seule approche théorique ou méthodologique. Seront bienvenues aussi bien des contributions d’analyse (analyse du discours, sémiotique, sociolinguistique, traductologique, etc.) que des propositions relevant de la création (retours d’expérience, méthodologies de conception, contraintes de production), ou de la réception (communautés, apprentissages, circulations, réappropriations). Les propositions centrées sur des aspects purement linguistiques sont les bienvenues, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une réflexion plus large sur la place, le rôle ou les effets de la langue imaginaire dans l’œuvre, sur les intentions de ses créateurs ou sur ses conditions de réception par les publics.

Programme et informations pratiques : https://crit.umlp.fr/2026/05/31/letrangete-en-partage/

Lien de connexion : https://urls.fr/vXa1AY

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Comité d’organisation :

Aurélie Nomblot, Université Marie et Louis Pasteur

Yağmur Öztürk, Université Marie et Louis Pasteur

Matthew Pires, Université Marie et Louis Pasteur

Izabella Thomas, Université Marie et Louis Pasteur