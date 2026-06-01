« Aziz Chouaki, artiste total »

Nanterre, 15 et 16 juin 2026

Programme

Lundi 15 juin

13 h : accueil

13h30 : ouverture par les organisateurices

13h45-15h : Regards sur Aziz Chouaki :

13h45-14h15 : Mustapha Bouchareb : l’Algérie du dedans

14h30-15h : Xavier le Clerc : l’Algérie du dehors

15h-17h Session 1 : Voyage en « Poestrie, un pays imaginaire dirigé par la poésie »

15 h 00 : Hervé SANSON, L´Etoile d´Alger d´Aziz Chouaki : un miroitement salutaire de la langue

15 h 30 : Marion COSTE, Marion, Moussa Massy, l’impossible étoile d’Alger

16 h : Andy STAFFORD, « Toutes les villes après Alger seront d’exil ». Jeunesse algéroise en exil à …. Alger, dans un photo-texte de Bruno Hadjih et d’Aziz Chouaki

16 h 30 : Meriem BOULERIEL, Abderrahmane MANSOURI, Représentations de la violence chez Aziz Chouaki dans Une virée : trajectoire dramatique d’une jeunesse en crise (en visio)

18 h – 19 h 00 : Lecture-spectacle par les étudiant.e.s de Cergy, dirigée par Marc Schapira

Mardi 16 juin

9 h- 13 h Session 2 : Dire, représenter, résister

9 h 00 : Christina A ÉCONOMOPOULOU, Identités individuelles – aspirations collectives : mosaïques de transferts et de reflets, de conflits et de subversions chez Aziz Chouaki dramaturge (en visio)

9 h 30 : Morgane FORTGOY, Aziz Chouaki : L’auteur rhapsode et les tiers-espaces

10 h : Laure ZEGHAD : Mémoire et Liberté dans Chez Mimi d’Aziz Chouaki : l’exil comme espace de résistance poétique

10 h 30 : pause

11 h 00 : Sylvie BRODZIAK, « Aziz Chouaki au Nouvel Hebdo, entre chronique journalistique et nouvelle littéraire.

11 h 30 : Corinne FRANCOIS-DENEVE, réécritures de Don Juan

12 h : Catherine BRUN, Ni l'histoire, ni la fable : poétique du docu-fiction dans Palestro

12 h 30 : Déjeuner

14 h : Session 3 : Aziz Chouaki par ses artistes et ami.e.s :

pastille musicale de Noureddine Boutella (Gusto)

Laurent Vacher, Jean-Claude Leguay dit Loulou sur Les Oranges, Eve Mascarau, Hammou Graïa et Jean-Louis Martinelli sur Les Coloniaux, Mouss Zouheyri sur Maestro, Mounir Margoum pour Une virée et Maera Hill-Chouaki sur Le Lys et le Jasmin.

18 h : clôture du colloque

Lieu : Salle des conférences - Bâtiment Max Weber Allée de la résidence universitaire - Paris Nanterre

Entrée libre

Organisation : Ridha Boulaabi (CSLF, OEC, Université Paris Nanterre), Sylvie Brodziak (Cy Université), Corinne François-Denève (CPTC, Université Bourgogne Europe), Andy Stafford (Université de Leeds), avec le soutien de la CICLIM.