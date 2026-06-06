La nouvelle plateforme LittératureSuisse est désormais en ligne, et elle intègre la revue Viceversa. Elle constitue un espace consacré aux littératures suisses, proposant reportages, essais et critiques littéraires, tout en intégrant la base de données de l’ancien site de viceversa (sans rien perdre au passage !). Dans cette dynamique, la revue papier Viceversa, qui met en avant les échanges littéraires entre les régions linguistiques de la Suisse depuis 20 ans, a fait elle aussi peau neuve et paraîtra à l’automne 2026 sous une nouvelle mouture. Elle rassemblera des textes inédits accompagnés de leurs traductions, au sein d’une édition plurilingue explorant une grande diversité de formes. La revue a donné aussi mission à quatre journalistes littéraires (Thierry Raboud (fr), Robyn Muffler (de), Sara Rossi Guidicelli (it) et Viola Cadruvi (rm)) de donner, trois fois par année, des nouvelles de leur région sous un angle littéraire et subjectif. Leurs reportages sont ensuite traduits dans les autres langues et publiés tous en même temps. Les premiers reportages sont à découvrir dès maintenant dans la FenêtreLittéraire…
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Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne