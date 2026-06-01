Renouveau pour Viceversa et LittératureSuisse

La nouvelle plateforme LittératureSuisse est désormais en ligne, et elle intègre la revue viceversa. Elle constitue un espace consacré aux littératures suisses, proposant reportages, essais et critiques littéraires, tout en intégrant la base de données de l’ancien site de viceversa (sans rien perdre au passage !). Dans cette dynamique, la revue papier Viceversa, qui met en avant les échanges littéraires entre les régions linguistiques de la Suisse depuis 20 ans, a fait elle aussi peau neuve et paraîtra à l’automne 2026 sous une nouvelle mouture. Elle rassemblera des textes inédits accompagnés de leurs traductions, au sein d’une édition plurilingue explorant une grande diversité de formes. Pour en savoir plus, devenir membre ou souscrire un abonnement, rendez-vous sur ce site.…

Les premiers reportages commandés par Viceversa auprès de correspondant·es des quatre régions linguistiques sont à découvrir dès maintenant dans la FenêtreLittéraire : Thierry Raboud (fr) , Robyn Muffler (de), Sara Rossi Guidicelli (it) et Viola Cadruvi (rm).

Concrètement, 4 journalistes littéraires ont reçu pour mission de donner, 3 fois par année, des nouvelles de leur région sous un angle littéraire et subjectif. Leurs reportages sont ensuite traduits dans les autres langues et publiés tous en même temps.

Menu :

Echos de la scène francophone 1/3

Thierry Raboud, «Le chaud printemps de l'édition romande» Une nouvelle génération reprend le flambeau de l’édition littéraire. Un bourgeonnement que le correspondant romand a choisi – réputation oblige – d’observer à travers un verre de vin. À moitié plein ou à moitié vide ? Reportage de Vevey à Genève en passant par... les Grisons.

https://www.litteraturesuisse.ch/literaturfenster/reportage/le-chaud-printemps-de-ledition-romande

Echos de la scène germanophone 1/3

Roby Muffler, «Aux portes de la littérature» Un fanzine féministe, un collectif aux perspectives post-migrantes, des lectures de poésie en tournée dans les maisons de la littérature : en Suisse alémanique, nous dit cette correspondante, la scène indépendante bouscule les codes et redessine le paysage littéraire. Trad. Emanuelle Stevan.

https://www.litteraturesuisse.ch/literaturfenster/reportage/wer-klopfet-da

Echos de la scène italophone 1/3

Sara Rossi Guidicelli, «Midnight in Ponto» Pour nous donner un aperçu de ce qui se trame littérairement au sud des Alpes, la correspondante de la Suisse italienne a réalisé un vieux fantasme : inviter ses auteur·ices préféré·es chez elle, dans le val Blenio. Et laisser la nuit se dérouler naturellement. Riche idée ! Un salon littéraire à la tessinoise. Trad. Anita Rochedy

https://www.litteraturesuisse.ch/literaturfenster/reportage/midnight-in-ponto

Echos de la scène rhéto-romane 1/3

Viola Cadruvi, «Des noms dans ma bibliothèque» Une nouvelle génération d’autrices* romanches conquiert la scène littéraire et est en passe de changer un canon longtemps dominé par les hommes. Les voix féminines* sont plus fortes que jamais – ce qui réjouit, bien entendu, la correspondante rhéto-romane laquelle, par ailleurs, fait également partie de ces voix. Mais tout de même, elle se demande : où sont les jeunes auteurs romanches ? Trad. Walter Rosselli

https://www.litteraturesuisse.ch/literaturfenster/reportage/des-noms-dans-ma-bibliotheque