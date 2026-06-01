Infuser le paysage : Dumas et la poétique de la transformation

Dans le cadre de l'exposition « L'aube du chemin : Liaisons, de la terre à la couleur » consacrée à l'artiste teinturier Joël Dagès, Les Archives Vivantes organise une conférence-lecture animée par Zied Smat, docteur en littérature générale et comparée (ENS de Lyon) et chercheur invité au laboratoire Alithila (Université de Lille).

Cette intervention met en lumière le processus de décantation créatrice qui lie le récit de voyage d'Alexandre Dumas (Aventures autour du Mont-Blanc, 1832) à la pratique tinctoriale contemporaine de Joël Dagès.

Dumas, dans son périple alpin, ne se contente pas de décrire les reliefs : il sature ses cahiers d'une curiosité géologique et historique qui transforme le paysage en aventure de l'esprit. Sa plume agit comme un bain de teinture, fixant sur le papier la vibration chromatique de la vallée de Chamonix.

En résonance avec les œuvres de l'artiste Joël Dagès, la conférence explore cette chimie lente de la création. L'écrivain noircit ses pages par étapes de voyage, l'artiste teinturier superpose les bains successifs de couleurs naturelles. Deux démarches séparées par deux siècles, une même écopoétique : celle d'un corps qui s'immerge dans le temps long de la nature pour en extraire un récit visuel et sensoriel.

L'intervention alterne entre analyses stylistiques et lectures d'extraits choisis du texte de Dumas, faisant dialoguer le verbe avec les textiles exposés.

Un apéritif sera offert aux participants.

—

La conférence-lecture

Lundi 29 juin 2026, 18h30

Galerie au Médicis, 5 rue de Médicis, 75006 Paris

Durée : environ 1h30

Entrée payante en ligne ou sur place : Réservez ici

Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : 5 € (étudiants, doctorants, chercheurs, demandeurs d'emploi, moins de 26 ans, seniors +65 ans, PSH, justificatif demandé à l'entrée)

—

L'exposition

L'aube du chemin : Liaisons, de la terre à la couleur

Joël Dagès

24 – 30 juin 2026 Galerie au Médicis, 5 rue de Médicis, 75006 Paris

Vernissage : jeudi 25 juin 2026, à partir de 18h30, concert de violon à 19h00

Entrée libre

—

À propos de l'intervenant

Zied Smat est docteur en littérature générale et comparée (ENS de Lyon) et enseignant-chercheur à l'université de Tunis El Manar. Spécialiste de la stylistique de la phrase, il prépare actuellement une habilitation à diriger des recherches consacrée à la poétique du souffle et de la sensation. Il est également romancier (La lumière du jasmin), explorant dans ses travaux les liens entre mémoire sensorielle, paysage et création.

—

À propos des Archives Vivantes

Les Archives Vivantes est un studio curatorial fondé à Paris par Meng-Fei Liu. Il conçoit ses expositions comme une scène de théâtre où chaque œuvre devient l'actrice d'un récit visuel, un pont entre l'art et la littérature, la pratique artistique et la recherche esthétique. L'atelier a été présenté dans Madame Figaro (décembre 2025) et Marie Claire (janvier 2026).