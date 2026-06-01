Cultures de la violence et résistances féminines : les réceptions des mythes grecs antiques du XIVe au XXIe siècle, en Europe et au-delà (Université de Caen Normandie)
Le colloque international "Cultures de la violence et résistances féminines : les réceptions des mythes grecs antiques du xive au xxie siècle, en Europe et au-delà" a pour objet les représentations des violences multiformes exercées contre les femmes, ainsi que les résistances ou tentatives de résistance qu’elles lui opposent parfois, dans les réécritures de mythes grecs. Les communications analyseront les adaptations des mythes grecs relatifs aux violences infligées aux femmes en exploitant, et au besoin en discutant, les concepts élaborés dans le champ des études de genre comme la culture du viol, l’agentivité, ou le male gaze. Le corpus envisagé est très vaste : on étudiera des textes composés entre le xive et le xxie siècle, en Europe et hors d’Europe, avec, le cas échéant, les images qui les illustrent ou bien les données de la mise en scène dramatique. Il s’agira de questionner les regards qui sous-tendent ces représentations, en lien avec les contextes de référence. L’étude de la réception de la violence exercée contre les femmes dans les mythes grecs permettra aussi de mettre en évidence les points communs et les différences, les évolutions et les mutations entre les systèmes de pensée propres à l’Antiquité grecque et ceux des époques postérieures.
Les 10, 11 et 12 juin 2026
Université de Caen Normandie
Catherine Gaullier-Bougassas et Lorena Lopes
Organisation :
Catherine Gaullier-Bougassas, Lorena Lopes, Julie Labregère, Giulia Parma, Adrian Faure et Lorène Bellanger
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Mercredi 10 juin ⋅ 9h-17h ⋅ MRSH SH027
9h : Accueil des participants
9h15 : Introduction par Catherine Gaullier-Bougassas et Lorena Lopes)
Session 1 : Icônes féministes et enjeux socio-culturels
- 9h45 : Myriam Robic (Université de la Polynésie Française), « Relire la poésie féminine et masculine de la seconde moitié du XIXe siècle à l’heure de #metoo : autour de quelques figures mythologiques du non-consentement »
- 10h15 : Silvia Liebel (Université fédérale de Rio de Janeiro et Université de São Paulo), « Figures antiques et féminité transgressive : usages moralisateurs du passé dans la littérature de rue française (XVIe-XVIIe siècles) »
10h45 : Discussion et pause
Session 2 : Adaptations médiévales des mythes antiques
- 11h15 : Charlie Samuelson (Université du Colorado), « Au lit dans Partonopeu de Blois et ses adaptations médiévales »
- 11h45 : Julie Van Peteghem (Université de la ville de New York), « Violence and Female Resistance in Arrigo Simintendi’s Italian Translation of Ovid’s Metamorphoses (1333) »
12h15 : Discussion puis déjeuner pour les conférenciers
Session 3 : Philomèle
- 14h15 : Catherine Gaullier-Bougassas (UMR CRAHAM, UNICAEN), « Représenter la violence sexuelle et la résistance féminine : Philomèle dans l’Ovide moralisé et la Bible des poëtes »
- 14h45 : Francesca Kübler (Université d’Exeter), « Queer Metamorphic Resistance Against Patriarchal Violence in Michael Field’s Philomela Trilogy »
15h15 : Discussion et pause
Session 4 : Héroïnes féminines, questions coloniales
- 15h45 : Donato Lacirignola (EA IRET, Université Sorbonne Nouvelle), « Médée / Mamiwata. Traversées mythiques et circulations diasporiques »
- 16h15 : Lorena Lopes (Université fédérale de Rio de Janeiro), « Médée, Ariane et Alcmène dans les opéras comiques luso-brésiliens d’Antonio José da Silva (1705-1739) »
16h45 : Discussion
18h-19h30 : Parcours thématique « Violences et résistances féminines » au Musée des Beaux-Arts de Caen
19h30 : Dîner pour les conférenciers
Jeudi 11 juin
9h : Accueil des participants
Session 5 : Discours misogyne sur la créativité féminine
- 9h15 : Giulia Parma (UMR CRAHAM, UNICAEN), « Femmes et savoir : un binôme dangereux ? Les héroïnes grecques comme symbole de résistance contre un discours misogyne coriace : le Champion des Dames de Martin Le Franc »
- 9h45 : Annelies Verellen (Université McGill), « Rethinking the Myth of Medusa : Early Modern Women’s Appropriation of the Fatal Sculptress to Reclaim Feminine Creativity »
- 10h15 : Camille Islert (UMR HiSoMA, École normale supérieure de Lyon), « Une poésie dionysiaque, ivre d’elle-même » (J. de Gourmont) : les bacchantes, levier de discrédit contre la production poétique des femmes ? (1895-1914) »
10h45 : Discussion et pause
Session 6 : La violence féminine comme forme de résistance ?
- 11h15 : Zoé Schweitzer (UMR IHRIM, Université Jean Monnet), « Résister aux violences de genre par la violence ? Le cas de Créuse dans Ion »
- 11h45 : Adrian Faure (UMR CRAHAM, UNICAEN), « ‘Moi, jalouse !’ Héra et ses rivales : un cas de violence féminine exercée contre des femmes sous la plume d’auteurs français de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance »
12h15 : Discussion puis déjeuner pour les conférenciers
Session 7 : Médée
- 14h15 : Mariam Kaladze (Université d’État Ivané-Javakhichvili), « Medea Between Violence and Resistance : Receptions of Greek Myth on the Georgian Stage (1875-1921) »
- 14h45 : Pierre-Alain Caltot et Aline Henninger (UR POLEN et EA Rémélice, Université d’Orléans), « Τοκὰς λέαινα, tigris orba natis, 獅子(Shishi). Réécritures des violences subies et provoquées par Médée dans La Lionne de Yukio Mishima »
- 15h15 : Ariane Ferry (UR CÉRÉdI, Université Rouen Normandie), « Entre dissuasion et empowerment : terreur et jugement, les armes de Médée contre les violences de genre (David Vann, Bright Air Black, 2017) »
15h45 : Discussion et pause
Session 8 : Autrices et figures féminines antiques
- 16h15 : Valérie Worth (Université d’Oxford), « Le mythe d’Agnodice : plaidoyer pour combattre l’ignorance et les violences obstétricales subies par les femmes à la première modernité »
- 16h45 : Daniel Orrels (King’s College London), « Myths of Matricide in Irigaray and Caverero »
- 17h15-17h45 : Amirpasha Tavakkoli (Sciences Po Paris), « Antigone dans l’œuvre de Mary Wollstonecraft »
17h45 : Discussion puis dîner pour les conférenciers
Vendredi 12 juin
9h : Accueil des participants
Session 9 : Femmes guerrières
- 9h15 : Charis Messis (Université nationale et Capodistrienne d’Athènes), « Violences sur les femmes, violences des femmes : les Amazones dans la littérature byzantine et post-Byzantine »
- 9h45 : Nathalie Catellani (UR TrAme, Université de Picardie – Jules Verne), « Violences et culpabilités dans la traduction latine de la Médée d’Euripide par George Buchanan (1544) »
10h15 : Discussion et pause
Session 10 : Traduire la violence sur scène
- 10h45 : Marie Saint Martin (EA IRET, Université Sorbonne Nouvelle), « Quand les marionnettes prennent le pouvoir : Médée, de la réification à la puissance démiurgique »
- 11h15 : Charitini Tsikoura (chercheuse indépendante), « Artémis, corps traversé : violence mythique dans Infamous Offspring »
- 11h45 : Maria Cecilia de Miranda (Université fédérale du Minas Gerais), « Technologies de la violence : des femmes qui tuent et meurent dans la tragédie »
12h15 : Discussion puis déjeuner pour les conférenciers
Session 11 : Femmes et résistances collectives
- 14h15 : Maria de Fatima Silva (Université de Coimbra), « Dans l’Alentejo portugais, d’autres Troyennes. João Monge, Chão d’Água »
- 14h45 : Cassandre Martigny (UR CRLC, Sorbonne Université), « Violence et sororité : la réélaboration post-#MeToo du mythe de Clytemnestre par Costanza Casati »
15h15 : Discussion et pause
Session 12 : Iphigénie
- 15h45 : Valérie Dionne (Colby College), « Du sacrifice au suicide : Violences et résistances féminines dans l’Iphigénie de Racine »
- 16h15 : Andrea Apostu (Institut d’Histoire des Religions de l’Académie roumaine), « Violence politique et violence de genre : Iphigénie face à la Garde de Fer »
16h45 : Discussion et clôture