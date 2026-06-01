Cultures de la violence et résistances féminines : les réceptions des mythes grecs antiques du XIVe au XXIe siècle, en Europe et au-delà (Université de Caen Normandie)

Le colloque international "Cultures de la violence et résistances féminines : les réceptions des mythes grecs antiques du xive au xxie siècle, en Europe et au-delà" a pour objet les représentations des violences multiformes exercées contre les femmes, ainsi que les résistances ou tentatives de résistance qu’elles lui opposent parfois, dans les réécritures de mythes grecs. Les communications analyseront les adaptations des mythes grecs relatifs aux violences infligées aux femmes en exploitant, et au besoin en discutant, les concepts élaborés dans le champ des études de genre comme la culture du viol, l’agentivité, ou le male gaze. Le corpus envisagé est très vaste : on étudiera des textes composés entre le xive et le xxie siècle, en Europe et hors d’Europe, avec, le cas échéant, les images qui les illustrent ou bien les données de la mise en scène dramatique. Il s’agira de questionner les regards qui sous-tendent ces représentations, en lien avec les contextes de référence. L’étude de la réception de la violence exercée contre les femmes dans les mythes grecs permettra aussi de mettre en évidence les points communs et les différences, les évolutions et les mutations entre les systèmes de pensée propres à l’Antiquité grecque et ceux des époques postérieures.

Les 10, 11 et 12 juin 2026

Université de Caen Normandie

Catherine Gaullier-Bougassas et Lorena Lopes

Organisation :

Catherine Gaullier-Bougassas, Lorena Lopes, Julie Labregère, Giulia Parma, Adrian Faure et Lorène Bellanger

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Mercredi 10 juin ⋅ 9h-17h ⋅ MRSH SH027

9h : Accueil des participants

9h15 : Introduction par Catherine Gaullier-Bougassas et Lorena Lopes)

Session 1 : Icônes féministes et enjeux socio-culturels

9h45 : Myriam Robic (Université de la Polynésie Française), « Relire la poésie féminine et masculine de la seconde moitié du XIX e siècle à l’heure de #metoo : autour de quelques figures mythologiques du non-consentement »

(Université de la Polynésie Française), « Relire la poésie féminine et masculine de la seconde moitié du XIX siècle à l’heure de #metoo : autour de quelques figures mythologiques du non-consentement » 10h15 : Silvia Liebel (Université fédérale de Rio de Janeiro et Université de São Paulo), « Figures antiques et féminité transgressive : usages moralisateurs du passé dans la littérature de rue française (XVIe-XVIIe siècles) »

10h45 : Discussion et pause

Session 2 : Adaptations médiévales des mythes antiques

11h15 : Charlie Samuelson (Université du Colorado), « Au lit dans Partonopeu de Blois et ses adaptations médiévales »

(Université du Colorado), « Au lit dans Partonopeu de Blois et ses adaptations médiévales » 11h45 : Julie Van Peteghem (Université de la ville de New York), « Violence and Female Resistance in Arrigo Simintendi’s Italian Translation of Ovid’s Metamorphoses (1333) »

12h15 : Discussion puis déjeuner pour les conférenciers

Session 3 : Philomèle

14h15 : Catherine Gaullier-Bougassas (UMR CRAHAM, UNICAEN), « Représenter la violence sexuelle et la résistance féminine : Philomèle dans l’Ovide moralisé et la Bible des poëtes »

(UMR CRAHAM, UNICAEN), « Représenter la violence sexuelle et la résistance féminine : Philomèle dans l’Ovide moralisé et la Bible des poëtes » 14h45 : Francesca Kübler (Université d’Exeter), « Queer Metamorphic Resistance Against Patriarchal Violence in Michael Field’s Philomela Trilogy »

15h15 : Discussion et pause

Session 4 : Héroïnes féminines, questions coloniales

15h45 : Donato Lacirignola (EA IRET, Université Sorbonne Nouvelle), « Médée / Mamiwata. Traversées mythiques et circulations diasporiques »

(EA IRET, Université Sorbonne Nouvelle), « Médée / Mamiwata. Traversées mythiques et circulations diasporiques » 16h15 : Lorena Lopes (Université fédérale de Rio de Janeiro), « Médée, Ariane et Alcmène dans les opéras comiques luso-brésiliens d’Antonio José da Silva (1705-1739) »

16h45 : Discussion

18h-19h30 : Parcours thématique « Violences et résistances féminines » au Musée des Beaux-Arts de Caen

19h30 : Dîner pour les conférenciers

Jeudi 11 juin

9h : Accueil des participants

Session 5 : Discours misogyne sur la créativité féminine

9h15 : Giulia Parma (UMR CRAHAM, UNICAEN), « Femmes et savoir : un binôme dangereux ? Les héroïnes grecques comme symbole de résistance contre un discours misogyne coriace : le Champion des Dames de Martin Le Franc »

(UMR CRAHAM, UNICAEN), « Femmes et savoir : un binôme dangereux ? Les héroïnes grecques comme symbole de résistance contre un discours misogyne coriace : le Champion des Dames de Martin Le Franc » 9h45 : Annelies Verellen (Université McGill), « Rethinking the Myth of Medusa : Early Modern Women’s Appropriation of the Fatal Sculptress to Reclaim Feminine Creativity »

(Université McGill), « Rethinking the Myth of Medusa : Early Modern Women’s Appropriation of the Fatal Sculptress to Reclaim Feminine Creativity » 10h15 : Camille Islert (UMR HiSoMA, École normale supérieure de Lyon), « Une poésie dionysiaque, ivre d’elle-même » (J. de Gourmont) : les bacchantes, levier de discrédit contre la production poétique des femmes ? (1895-1914) »

10h45 : Discussion et pause

Session 6 : La violence féminine comme forme de résistance ?

11h15 : Zoé Schweitzer (UMR IHRIM, Université Jean Monnet), « Résister aux violences de genre par la violence ? Le cas de Créuse dans Ion »

(UMR IHRIM, Université Jean Monnet), « Résister aux violences de genre par la violence ? Le cas de Créuse dans Ion » 11h45 : Adrian Faure (UMR CRAHAM, UNICAEN), « ‘Moi, jalouse !’ Héra et ses rivales : un cas de violence féminine exercée contre des femmes sous la plume d’auteurs français de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance »

12h15 : Discussion puis déjeuner pour les conférenciers

Session 7 : Médée

14h15 : Mariam Kaladze (Université d’État Ivané-Javakhichvili), « Medea Between Violence and Resistance : Receptions of Greek Myth on the Georgian Stage (1875-1921) »

(Université d’État Ivané-Javakhichvili), « Medea Between Violence and Resistance : Receptions of Greek Myth on the Georgian Stage (1875-1921) » 14h45 : Pierre-Alain Caltot et Aline Henninger (UR POLEN et EA Rémélice, Université d’Orléans), « Τοκὰς λέαινα, tigris orba natis, 獅子(Shishi). Réécritures des violences subies et provoquées par Médée dans La Lionne de Yukio Mishima »

(UR POLEN et EA Rémélice, Université d’Orléans), « Τοκὰς λέαινα, tigris orba natis, 獅子(Shishi). Réécritures des violences subies et provoquées par Médée dans La Lionne de Yukio Mishima » 15h15 : Ariane Ferry (UR CÉRÉdI, Université Rouen Normandie), « Entre dissuasion et empowerment : terreur et jugement, les armes de Médée contre les violences de genre (David Vann, Bright Air Black, 2017) »

15h45 : Discussion et pause

Session 8 : Autrices et figures féminines antiques

16h15 : Valérie Worth (Université d’Oxford), « Le mythe d’Agnodice : plaidoyer pour combattre l’ignorance et les violences obstétricales subies par les femmes à la première modernité »

(Université d’Oxford), « Le mythe d’Agnodice : plaidoyer pour combattre l’ignorance et les violences obstétricales subies par les femmes à la première modernité » 16h45 : Daniel Orrels (King’s College London), « Myths of Matricide in Irigaray and Caverero »

(King’s College London), « Myths of Matricide in Irigaray and Caverero » 17h15-17h45 : Amirpasha Tavakkoli (Sciences Po Paris), « Antigone dans l’œuvre de Mary Wollstonecraft »

17h45 : Discussion puis dîner pour les conférenciers

Vendredi 12 juin

9h : Accueil des participants

Session 9 : Femmes guerrières

9h15 : Charis Messis (Université nationale et Capodistrienne d’Athènes), « Violences sur les femmes, violences des femmes : les Amazones dans la littérature byzantine et post-Byzantine »

(Université nationale et Capodistrienne d’Athènes), « Violences sur les femmes, violences des femmes : les Amazones dans la littérature byzantine et post-Byzantine » 9h45 : Nathalie Catellani (UR TrAme, Université de Picardie – Jules Verne), « Violences et culpabilités dans la traduction latine de la Médée d’Euripide par George Buchanan (1544) »

10h15 : Discussion et pause

Session 10 : Traduire la violence sur scène

10h45 : Marie Saint Martin (EA IRET, Université Sorbonne Nouvelle), « Quand les marionnettes prennent le pouvoir : Médée, de la réification à la puissance démiurgique »

(EA IRET, Université Sorbonne Nouvelle), « Quand les marionnettes prennent le pouvoir : Médée, de la réification à la puissance démiurgique » 11h15 : Charitini Tsikoura (chercheuse indépendante), « Artémis, corps traversé : violence mythique dans Infamous Offspring »

(chercheuse indépendante), « Artémis, corps traversé : violence mythique dans Infamous Offspring » 11h45 : Maria Cecilia de Miranda (Université fédérale du Minas Gerais), « Technologies de la violence : des femmes qui tuent et meurent dans la tragédie »

12h15 : Discussion puis déjeuner pour les conférenciers

Session 11 : Femmes et résistances collectives

14h15 : Maria de Fatima Silva (Université de Coimbra), « Dans l’Alentejo portugais, d’autres Troyennes. João Monge, Chão d’Água »

(Université de Coimbra), « Dans l’Alentejo portugais, d’autres Troyennes. João Monge, Chão d’Água » 14h45 : Cassandre Martigny (UR CRLC, Sorbonne Université), « Violence et sororité : la réélaboration post-#MeToo du mythe de Clytemnestre par Costanza Casati »

15h15 : Discussion et pause

Session 12 : Iphigénie

15h45 : Valérie Dionne (Colby College), « Du sacrifice au suicide : Violences et résistances féminines dans l’Iphigénie de Racine »

(Colby College), « Du sacrifice au suicide : Violences et résistances féminines dans l’Iphigénie de Racine » 16h15 : Andrea Apostu (Institut d’Histoire des Religions de l’Académie roumaine), « Violence politique et violence de genre : Iphigénie face à la Garde de Fer »

16h45 : Discussion et clôture