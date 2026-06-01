Au-delà de Game of Thrones :

Un tournant dans les séries depuis les années 2010 ?

Appel à contributions : revue Saison (Classiques Garnier)

Quinze ans après la première saison de Game of Thrones (2011-2019), treize ans après celle de Vikings (2013-2020), deux séries au succès international qui lors de leur diffusion ont souvent été présentées comme des changements de paradigmes, qu’en est-il véritablement dans le panorama actuel des séries ? Dans le sillage de ces productions, les années 2010 et le début des années 2020 ont-elles véritablement entraîné une modification des séries de fantasy ou des séries consacrées à la représentation du Moyen Âge ? Ont-elles eu un impact sur les autres productions sérielles ?

Alors qu’en 2026 les œuvres dérivées de Game of Thrones, en particulier House of the Dragon et A Knight of the Seven Kingdoms, continuent de susciter un certain engouement populaire et critique – certes moins marqué que dans le cas de leur série-mère –, d’autres séries de fantasy médiévalistes ne connaissent pas le même succès ni la même durabilité : Cursed : La Rebelle, L’Écuyer du roi, tout comme Willow ont été annulées après une seule saison ; La Roue du Temps n’a pas été renouvelée au-delà de sa troisième saison, de même que Vikings : Valhalla ; etc. D’autres se poursuivent mais voient leurs ambitions à la baisse, comme The Witcher pour laquelle Netflix a réduit ses projets de « Witcher-verse ».

Pourtant, en parallèle, de nouvelles séries médiévalistes comme des séries de fantasy sont toujours autant proposées au public sur diverses chaînes et plateformes : de King & Conqueror en prises de vue réelles, à la série animée La Quête d’Ewilan, en passant par de nombreuses autres créations originales, les séries du milieu des années 2020 ne suggèrent pas l’existence d’une lassitude du public ou des producteurs vis-à-vis de ces sujets. À première vue, même les scandales et les figures clivantes ne semblent avoir eu qu’un impact limité sur les productions sérielles de ces dernières années – pensons à Good Omens qui peut s’achever sans participation de son auteur, ou au reboot sériel de Harry Potter en préparation.

Pour un prochain numéro de la revue Saison (Classiques Garnier) à paraître fin 2027, nous invitons des propositions d’études de cet héritage, réel ou non, de Game of Thrones et de Vikings. Le corpus abordé portera sur trois approches principales, qui se croisent régulièrement mais ne relèvent pas nécessairement des mêmes enjeux :

1. Les séries de fantasy, y compris les productions pour enfants.

2. Les séries médiévalistes, y compris les productions qui incluent des échos à d’autres périodes historiques.

3. Les séries a priori plus éloignées de Game of Thrones et Vikings, dans leur sujet, leur esthétique ou leur genre, mais qui auraient été influencées par ces œuvres spécifiques.

Dans tous les cas, les séries étudiées pourront être animées ou en prises de vue réelles, achevées ou encore en cours, et être issues de toutes les sphères linguistiques et culturelles. Les articles pourront porter sur des études de cas ou sur des approches plus théoriques, transversales ou surplombantes ; ils pourront analyser les séries dans tous leurs aspects : narratifs, esthétiques, marketings, enjeux de production/diffusion, questions de réception ou de traduction, relation aux fans, etc. D’autres formats, comme des entretiens, des analyses de presse, des études de réception ou autres, sont également les bienvenus.

Les articles n’auront pas de volume attendu, mais devront suivre les normes des éditions Classiques Garnier, qui seront transmises aux auteur.rice.s. L’inclusion de visuels sera, comme souvent hélas, assez compliquée, et le cas échéant uniquement en noir et blanc ; il est donc déconseillé de prévoir des illustrations pour accompagner l’article.

Les propositions d’articles, entretiens ou autres formats sont à envoyer à Justine Breton (justine.breton [at] univ-lorraine.fr) pour le vendredi 4 septembre 2026 au plus tard. La proposition inclura le résumé de l’article d’environ 1500 signes (espaces comprises), son format envisagé, une bibliographie indicative et une brève présentation biographique de l’auteur.rice. Les demandes de renseignements peuvent être transmises à la même adresse.

Les propositions générées entièrement ou partiellement par IA ne seront pas acceptées.

Calendrier prévisionnel :

4 septembre 2026 : Date limite d’envoi des propositions

14 septembre 2026 : Notification d’acceptation ou de refus des propositions

1e février 2027 : Remise des articles dans leur première version

Juin 2027 : Remise des versions finales des articles

Décembre 2027 : Parution