George Sand dans la Troisième République (ENS Lyon)

COLLOQUE « GEORGE SAND DANS LA TROISIEME REPUBLIQUE »
Jeudi 18 juin et vendredi 19 juin 2026
ENS Lyon. 15, Parvis René Descartes
Bâtiment Buisson. Salle de conférences
Programme
Jeudi 18 juin
10h00 : Accueil
10h20 : Ouverture du colloque et introduction
Matin
Session 1 : Dernières œuvres
Présidence : Claire BAREL-MOISAN (IHRIM-CNRS)
10h45 Agnese SILVESTRI (Université de Salerne)
Fonder une véritable république. Sand, les leçons de l’Histoire et les débuts de la Troisième République
11h20 Rachel CORKLE (CUNY)
Trois, deux, un : danser les républiques dans les romans tardifs de George Sand
11h55 Corinne FOURNIER-KISS (Université de Berne)
La nature comme contre-modèle politique dans l’œuvre tardive de George Sand
12h30 Déjeuner
13h30 Visite de l’exposition « George Sand dans la Troisième République » à la Bibliothèque Diderot
Après-midi
Session 2 : Célébrations
Présidence : Pascale AURAIX-JONCHIERE (Université Clermont-Auvergne)
14h30 Claudine GROSSIR (Sorbonne Université-IHRIM)
Éditer, rééditer George Sand sous la Troisième République
15h05 Martine LAVAUD (Université d’Artois)
Le Panthéon des images : l’iconographie sandienne de la Troisième République
Pause
15h55 Éléa MOREAU (IHRIM Lyon 2)
Commémorer Sand en Berry : des spectacles républicains « d’une jolie couleur locale »
16h30 Olivier BARA (IHRIM Lyon 2)
George Sand à la Comédie française (1877-1926)
18h30 Concert-lecture au Théâtre Kantor
Vendredi 19 Juin
Matin
Session 3 : Débats littéraires, féministes, idéologiques
Présidence : Cathy NESCI (Université de Californie-Santa Barbara)
9h45 Isabelle NAGINSKI (Tufts University)
George Sand bouc émissaire des « Traditionnalistes »
10h20 Marie GABORIAUD (Université de Gênes)
La haine de Sand : l’envers de la canonisation
Pause
11h10 Nelly WOLF (Université de Lille)
Le recours à Sand comme modèle et contre-modèle pour penser et représenter le peuple et sa langue sous la 3e République
11h45 Élisa PUNTARELLO (Université de Salerne, IHRIM)
George Sand et L’Humanité : un hommage paradoxal
12h20 Déjeuner
Après-midi
Session 4 : George Sand dans le monde de l’éducation
Présidence : Martine WATRELOT (IHRIM)
13h45 Alain VAILLANT (Université Paris-Nanterre)
George Sand selon l’École républicaine : éloge de l’« aurea mediocritas »
14h20 Martin MICHEL (KU Leuven)
George Sand à l’école : enjeux d’une patrimonialisation dans les manuels de l’enseignement secondaire français (1870-1940)
Pause
15h10 Marion MAS (Université de Montpellier)
Visages de George Sand dans la presse professionnelle pour enseignants sous la 3e République
15h45 Marine WISNIEWSKI (IHRIM Lyon 2) :
George Sand au prisme de la jeunesse : panorama des éditions illustrées dans les années 1930
16h20 Conclusion et clôture du colloque