George Sand dans la Troisième République (ENS Lyon)

COLLOQUE « GEORGE SAND DANS LA TROISIEME REPUBLIQUE »

Jeudi 18 juin et vendredi 19 juin 2026

ENS Lyon. 15, Parvis René Descartes

Bâtiment Buisson. Salle de conférences

Programme

Jeudi 18 juin

10h00 : Accueil

10h20 : Ouverture du colloque et introduction

Matin

Session 1 : Dernières œuvres

Présidence : Claire BAREL-MOISAN (IHRIM-CNRS)

10h45 Agnese SILVESTRI (Université de Salerne)

Fonder une véritable république. Sand, les leçons de l’Histoire et les débuts de la Troisième République

11h20 Rachel CORKLE (CUNY)

Trois, deux, un : danser les républiques dans les romans tardifs de George Sand

11h55 Corinne FOURNIER-KISS (Université de Berne)

La nature comme contre-modèle politique dans l’œuvre tardive de George Sand

12h30 Déjeuner

13h30 Visite de l’exposition « George Sand dans la Troisième République » à la Bibliothèque Diderot

Après-midi

Session 2 : Célébrations

Présidence : Pascale AURAIX-JONCHIERE (Université Clermont-Auvergne)

14h30 Claudine GROSSIR (Sorbonne Université-IHRIM)

Éditer, rééditer George Sand sous la Troisième République

15h05 Martine LAVAUD (Université d’Artois)

Le Panthéon des images : l’iconographie sandienne de la Troisième République

Pause

15h55 Éléa MOREAU (IHRIM Lyon 2)

Commémorer Sand en Berry : des spectacles républicains « d’une jolie couleur locale »

16h30 Olivier BARA (IHRIM Lyon 2)

George Sand à la Comédie française (1877-1926)

18h30 Concert-lecture au Théâtre Kantor

Vendredi 19 Juin

Matin

Session 3 : Débats littéraires, féministes, idéologiques

Présidence : Cathy NESCI (Université de Californie-Santa Barbara)

9h45 Isabelle NAGINSKI (Tufts University)

George Sand bouc émissaire des « Traditionnalistes »

10h20 Marie GABORIAUD (Université de Gênes)

La haine de Sand : l’envers de la canonisation

Pause

11h10 Nelly WOLF (Université de Lille)

Le recours à Sand comme modèle et contre-modèle pour penser et représenter le peuple et sa langue sous la 3e République

11h45 Élisa PUNTARELLO (Université de Salerne, IHRIM)

George Sand et L’Humanité : un hommage paradoxal

12h20 Déjeuner

Après-midi

Session 4 : George Sand dans le monde de l’éducation

Présidence : Martine WATRELOT (IHRIM)

13h45 Alain VAILLANT (Université Paris-Nanterre)

George Sand selon l’École républicaine : éloge de l’« aurea mediocritas »

14h20 Martin MICHEL (KU Leuven)

George Sand à l’école : enjeux d’une patrimonialisation dans les manuels de l’enseignement secondaire français (1870-1940)

Pause

15h10 Marion MAS (Université de Montpellier)

Visages de George Sand dans la presse professionnelle pour enseignants sous la 3e République

15h45 Marine WISNIEWSKI (IHRIM Lyon 2) :

George Sand au prisme de la jeunesse : panorama des éditions illustrées dans les années 1930

16h20 Conclusion et clôture du colloque