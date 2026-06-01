Section Fragments - Philologia antiqua. An International Journal of Classics, 20-2027

La section « Fragments » de la revue PHILOLOGIA ANTIQVA. An International Journal of Classics souhaite informer les membres de la communauté scientifique qu’un appel à contribution est ouvert pour le numéro 20-2027 de la revue. La section accueille des articles inédits (en français, anglais, italien).

Inaugurée en 2024, la section thématique « Fragments » est consacrée aux textes fragmentaires antiques et s’adresse aux chercheurs de l’Antiquité qui s’interrogent sur le fragment en tant qu’objet d’étude, en prenant en compte ses implications matérielles et épistémologiques. La section « Fragments » accueille des textes issus de toutes les disciplines de l’Antiquité dans une volonté de croiser plusieurs perspectives (d’historiens, de littéraires, de philosophes, de philologues, d’archivistes...) et différentes approches méthodologiques, face aux nombreuses questions que les fragments antiques posent, entre autres, celles du statut du « fragment » et de la « compilation », de la conservation et de la transmission des textes antiques, de la ré-écriture, de la « fidélité » de la citation et plus largement des pratiques savantes antiques.

En plus d’accueillir des contributions portant sur ces thématiques habituelles, nous souhaiterions également ouvrir les pages du numéro 20-2027 aux études qui exploreront les questions éditoriales relatives aux textes fragmentaires, qu’il s’agisse de s’interroger sur le travail érudit de fichage et de catalogage accompli par les philologues antiques ou sur les critères qui guident les éditions modernes. Nous espérons que cette thématique plus ciblée sur les choix méthodologiques et exégétiques sur lesquels sont fondées les collections antiques et modernes contribuera, à son tour, à faire avancer la recherche collective sur les fragments antiques.

Responsable de la section « Fragments »

Luciana Romeri (Université de Caen Normandie)

Modalités de soumission

Envoi des articles complets à luciana.romeri@unicaen.fr

L’appel à contribution est permanent.

Pour une publication dans le numéro 20-2027, les textes doivent être soumis au plus tard le 20 septembre 2026.

Les normes éditoriales de la revue PhA peuvent être demandées en envoyant un mail à luciana.romeri@unicaen.fr

Évaluation

Comme pour l’ensemble des articles qui composent la revue PHILOLOGIA ANTIQVA, les textes soumis à la section « Fragments » seront évalués selon la procédure du double blind peer review. Les rapporteurs sont indépendants des auteurs et ne sont pas rattachés aux mêmes institutions scientifiques.