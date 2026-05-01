Gustave Roud, Campagne perdue (préface de Tanguy Viel)

Résumé

Publié au printemps 1972, Campagne perdue est le dernier livre de Gustave Roud (1897-1976). Pour le composer, le poète rassemble et agence des textes qu’il a écrits tout au long d’un demi-siècle, « le temps pour l’ancien monde paysan de n’être plus ». En témoignant du basculement d’un univers dans la modernité, ces pages font au passage l’inventaire de certaines lumières, certains visages, que le poète a voulu sauver à tout prix.

Auteur

Poète, Gustave Roud (1897-1976) est l’auteur d’une œuvre rare. Les trois volumes d’Écrits, publiés par Philippe Jaccottet en 1978, qui rassemblent l’ensemble de son œuvre poétique, sont de plus en plus lus. Ses textes poétiques répondent à des préoccupations contemporaines via une écriture d’une grande pureté classique : L’imaginaire roudien séduit les amateurs de poésie mais intéresse aussi les champs suivants : écocritique, géographie littéraire, études sur le paysage, ou encore queer studies.