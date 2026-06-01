Les perdants à l’écran II : représenter la défaite. Récits, formes et imaginaires cinématographiques (Clermont-Ferrand)

Les perdants à l’écran II : représenter la défaite. Récits, formes et imaginaires cinématographiques

Colloque international organisé par Caroline Lardy (CHEC), Thomas Seignez-Hermantier(CHEC) et Hélène Vial (CELIS)

Université Clermont Auvergne

4 et 5 novembre 2026

Clermont-Ferrand - France





Présentation générale du projet dans lequel s’inscrit le colloque

Ce colloque constitue la quatrième réalisation d’un projet dessiné sur plusieurs années et portant sur la figure du perdant dans la littérature, les arts et l’histoire des idées du monde occidental.

Des figures marginales des premiers temps aux anti-héros du cinéma moderne, des vaincus de l’Histoire aux exclus des sociétés contemporaines, des champions déchus aux personnages empêchés dans leurs aspirations les plus intimes, les perdants constituent un ensemble particulièrement riche de représentations à travers lesquelles les sociétés questionnent leurs valeurs et leurs imaginaires.

Les œuvres contemporaines semblent accorder une place croissante aux figures de l’échec, de la marginalité, de la défaite ou de l’inachèvement. Cette évolution invite à s’interroger sur les fonctions culturelles, esthétiques et idéologiques du perdant dans les récits cinématographiques, ainsi que sur les transformations des systèmes de valeurs dont ces récits témoignent.

Ce colloque s’inscrit dans le prolongement d’une première rencontre en 2025 consacrée aux trajectoires et aux représentations cinématographiques des perdants. Les communications ont mis en évidence la diversité des figures de la défaite à l’écran ainsi que la richesse des enjeux sociaux, esthétiques et politiques dont elles sont porteuses. Elles ont notamment montré que le perdant ne peut être considéré comme un simple contrepoint du vainqueur car il apparaît, au contraire, comme une figure particulièrement productive pour repenser les tensions, les contradictions et les mutations des sociétés contemporaines.

Dans cette perspective, cette seconde manifestation entend approfondir la réflexion en déplaçant le regard des seules représentations du perdant vers les formes, les expériences et plus largement vers les imaginaires de la défaite.

L’objectif de ce colloque est d’examiner les représentations du perdant et de la défaite au cinéma dans leurs dimensions narratives, esthétiques et culturelles, en tant qu’elles constituent un lieu privilégié d’élaboration, de diffusion et de transformation des imaginaires sociaux (famille, travail, sport, politique, etc.). Une attention particulière sera portée aux relations entre cinéma, histoire, sociologie et littérature, ainsi qu’aux modalités selon lesquelles les œuvres de fiction et les documentaires mettent en récit, en image, en sons et problématisent les catégories du gagnant et du perdant. Les comparaisons entre différentes traditions cinématographiques, y compris extra-occidentales, seront particulièrement bienvenues.

Le colloque ambitionne d’explorer les thématiques suivantes :

· Figures et récits de la défaite. Trajectoires individuelles et collectives de perdants et perdantes.

· Imaginaires culturels de la perte et de l’échec. Les processus d’adaptation, de réécriture et de réappropriation des figures.

· Défaites collectives et représentations du monde social (le quotidien, les communautés, les classes sociales, les compétitions sportives, les défis, etc.)

· Mettre en scène la défaite : formes filmiques, dispositifs techniques et esthétiques.



Les spécificités des différents genres et formats pourront être convoquées au travers des films de fiction, documentaires, biopics, mélodrames, comédies, films historiques, essais filmiques ainsi que les variations esthétiques observables selon les périodes et les auteurs. Les propositions pourront s’intéresser aux circulations transnationales des figures du perdant et aux variations de leurs représentations selon les contextes culturels.

Le colloque aura lieu à la Maison des Sciences Humaines de Clermont-Ferrand. Le comité organisateur accueillera les propositions de communications de jeunes chercheurs et chercheuses, de chercheurs et chercheuses confirmé.e.s comme de doctorant.e.s. Une publication des actes après une double expertise des textes est prévue. Les propositions de communication, en français ou en anglais, doivent être accompagnées d’un résumé de 300 mots et d’une courte présentation de l’auteur. Merci d’adresser vos propositions avant le mardi 30 juin aux adresses suivantes :

helene.vial@uca.fr

caroline.lardy@uca.fr

thomas.seignez-hermantier@doctorant.uca.fr



