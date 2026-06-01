Rousseau et les inégalités (4/5) : Éducation et scolarité, avec Michele Poretti et Martin Rueff (Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève)

Mardi 16 juin 2026, à 12h15, Maison Rousseau et Littérature

L’école entre accueil des différences et (re)production d’inégalités : comment repenser l’éducation et la scolarité à l’ère des idéaux inclusifs ?

Malgré les réformes scolaires, les efforts quotidiens des enseignant·e·s et des formations professionnelles de plus en plus exigeantes, l’école continue à reproduire les inégalités socioéconomiques ou culturelles. L’ascension récente de l’école à visée inclusive, en Suisse et ailleurs, n’a pas fondamentalement modifié cette situation, qui pénalise les élèves les plus démunis. Traversée par différentes conceptions du bon et du juste, tiraillée entre l’ambition d’accueillir tous les élèves, sans distinction, et l’évaluation de leurs performances scolaires, qui hiérarchise leurs valeurs respectives et détermine leurs trajectoires, l’école contemporaine cherche son chemin. En croisant les apports de Rousseau et des sciences sociales, cette rencontre vise à nourrir les réflexions autour des horizons de l’école et à ouvrir de nouveaux questionnements sur les enjeux éducatifs.

Entrée libre, inscription : https://m-r-l.ch/evenement/education-et-scolarite/

Intervenants

Sociologue et économiste, Michele Poretti est professeur à la Haute école pédagogique du canton de Vaud, spécialisé dans l’analyse des politiques ciblant les enfants et les jeunes. Ses travaux ont exploré des objets variés, tels que les pratiques basées sur les droits de l’enfant, la place des enfants en ville ou l’école pendant la pandémie de Covid. Il s’intéresse plus particulièrement aux enjeux d’inclusion et de citoyenneté à l’école.

Poète, traducteur et philosophe français, Martin Rueff enseigne la littérature française et l’histoire des idées à la faculté des Lettres de l’Université de Genève. Spécialiste de l’œuvre et de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, il préside la Société Jean-Jacques Rousseau.

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Rousseau et les inégalités

Exclue l’hypothèse d’un retour de Rousseau parmi nous, comment réécrire aujourd’hui le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ? Rousseau l’a montré : une société inégalitaire est une société où les individus sont moins libres. Nous sommes toutes et tous face à des injustices violentes qui défont les liens sociaux, entravent l’action politique, menacent les espérances de justice, nourrissent les haines. La Société Jean-Jacques Rousseau vous convie à un cycle de rencontres lors desquelles une personnalité en prise directe avec les inégalités dialoguera avec une ou un rousseauiste pour que progresse la possibilité d’un nouveau discours sur les inégalités. Ces dialogues porteront sur les inégalités sanitaires, les inégalités face au climat, les inégalités de genre, les inégalités dans l’école, les inégalités dans la famille. On fera résonner cette phrase entre les murs de la MRL : non « l’égalité n’est pas une chimère de spéculation » et « c’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir ».

Un événement organisé par la Société J.-J. Rousseau en partenariat avec la Maison Rousseau et Littérature.

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Prochaine et dernière rencontre du cycle : FAMILLE ET PATRIMOINE, avec Mélanie Plouviez et Gabrielle Radica - Samedi 27 juin 2026, à 16h00.

https://m-r-l.ch/evenement/famille-et-patrimoine/

